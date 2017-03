Bodman-Ludwigshafen Ludwigshafener Gemeindebücherei schließt

Kein Platz mehr für Bücher: Weil das Rathaus dringend mehr Räume braucht und der Bücherei die Kunden ausgehen, schließt die Bücherei. Sie weicht jetzt einem Besprechungszimmer. Die Kunden müssen nach Stockach ausweichen.

Die Regale der Gemeindebücherei in Ludwigshafen sind mittlerweile lückenhaft. Jugendbücher sind kaum noch vorhanden, auch die Sachbuchabteilung sieht schon etwas leerer aus. Doch dass es sich hier um eine Auflösung der Bücherei handelt, ist auf den ersten Blick nicht gleich zu erkennen. Dafür sind die Regale noch zu voll, die Belletristik-Abteilung noch zu gut bestückt.

Seit einer Woche schon dürfen die Bücher gegen eine freiwillige Spende mitgenommen werden. Grund dafür ist die Schließung der Gemeindebücherei im Rathaus Ludwigshafen. Bürgermeister Matthias Weckbach verrät den Grund dafür: "Wir haben großen Platzbedarf." Durch die hohe Bautätigkeit in der Gemeinde werde immer mehr Platz benötigt. Das betreffe nicht nur die Bauplätze, sondern auch das Rathaus selbst. "Wir befinden uns in einer Hochkonjunktur und brauchen daher mehr Personal." Mehr Personal bedeute mehr Arbeitsplätze und das wiederum erfordere mehr Arbeitsräume. Zudem arbeiten die Leute zunehmend häufiger in Teilzeit. Da das nicht in Schichten, sondern oft gleichzeitig geschehe, steige der Bedarf an Büroräumen. "Unsere Kapazitäten waren ausgeschöpft", sagt der Bürgermeister. Da habe das Schließen der Bücherei nahegelegen, weil die Nachfrage stetig gesunken ist. "Es kamen ein paar Stammkunden, über die wir sehr froh waren. Doch viel los war nicht", bemerkt er.

Manuel Dobisch aus Bodman ist einer derjenigen, die am letzten Tag vor der Schließung noch einmal durch die Regale stöbert. Er ist zum ersten Mal hier, obwohl er ganz in der Nähe wohnt. "Normalerweise gehe ich nach Radolfzell in die Bücherei", erklärt der 33-Jährige. Er finde es zwar schade, dass die Bücherei geschlossen werde, doch sie sei einfach nicht mehr zeitgemäß gewesen. Der Anspruch bei vielen sei gestiegen, behauptet er. In Ludwigshafen seien einige Ausgaben veraltet, sagt er und hält dabei eine Ausgabe von "Wer wird Millionär" hoch, in der die Fragen noch in DM gewertet werden. Trotzdem verlässt Dobisch den Raum zufrieden und mit einem ganzen Stapel Bücher.

Auch Weckbach erläutert, dass das Konzept der Bücherei längst veraltet gewesen sei. Ein klassisches Buch sei nicht mehr genug, um Kunden anzulocken. Hörbücher, Computerspiele, eine digitale Ausleihe und nicht zuletzt einen Treffpunkt, an dem Veranstaltungen stattfinden könnten – all das müsse eine moderne Bücherei bieten, um in der heutigen Zeit bestehen zu können. "Wir hätten gerne eine neue eröffnet, doch auch dafür fehlten uns die Räumlichkeiten", sagt Weckbach. In den Raum komme nun ein Besprechungszimmer. Das Geld, das bisher für die Bücherei verwendet wurde, solle nun für andere Zwecke genutzt werden.

Aber was passiert mit den Büchern, die keinen neuen Besitzer finden? Simon Albert, Angestellter im Rathaus, verrät, dass sie vernichtet werden. Um den Verlust einzuschränken, werde die Abgabe der Bücher noch um eine Woche verlängert. Die freiwilligen Spenden gehen allesamt an die Gemeinde, da diese die Bücher damals gestiftet hatte.

Fixpunkt Stockach

Von den umliegenden Gemeinden besitzt keine eine Bücherei. "Eine Ausleihe gibt es bei uns nur in den Schulen. Sonst besteht kaum Nachfrage dafür", sagt Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner. Auch in Wahlwies und Orsingen-Nenzingen fehlen Büchereien. Den Bedarf deckt die Stadtbücherei Stockach. Hier gibt es alles vom klassischen Buch über Hörbücher, DVDs, Zeitschriften, Brettspiele und E-Books.