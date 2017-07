Bodman-Ludwigshafen Letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause: Kindergartenfrage verlangt ein Lösung

Auch das Sanierungsprogramm Bodman, das Kunstwerk Yolanda und allein sechs Bebauungspläne beschäftigen den Gemeinderat.

Die Unwetter der vergangenen Wochen in Ludwigshafen werden auch den Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am morgigen Dienstag, 25. Juli, um 18.15 Uhr im Seeum in Bodman beschäftigen. Dies geht aus einem Hinweis des Hauptamtes hervor, der auch an die Presse verschickt wurde. Demzufolge werde die Tagesordnung "wegen der aktuellen Ereignisse" geändert. Nähere Informationen dazu werden für den heutigen Montag angekündigt. Geplant ist die Beratung von 17 Tagesordnungspunkten kurz vor der Sommerpause. Eine Auswahl: