Bodman-Ludwigshafen Lastwagen streifen einander: Polizei sucht Zeugen

Zwei Lastwagen streifen einander auf der Radolfzeller Straße und sind sich über den Ablauf uneinig. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können

Zwei Lastwagen haben sich am Dienstag gegen 6 Uhr in Ludwigshafen mit ihren Außenspiegeln gestreift. Wie die Polizei berichtete, berührten sich ein Lastwagen aus Richtung Espasingen und ein entgegenkommender Lastwagen auf der Radolfzeller Straße. An den Fahrzeugen entstand laut Schätzungen der Polizei jeweils ein Schaden von rund 800 Euro. Da die beiden Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallablauf machen, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter der Telefonnummer (07771) 9391-0 zu melden.