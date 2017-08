Bodman-Ludwigshafen Lagern in den Uferanlagen hat wenige Freunde

Einheimische fühlen sich von wild Badenden an den Uferanlagen gestört. Die Touristiker hingegen fürchten bei einer Vertreibung solcher Besucher einen Imageschaden für Bodman-Ludwigshafen.

Das Ordnungsamt ist angehalten, in den Uferanlagen lagernde und badende Besucher darauf hinzuweisen, dass diese kein Strandbad sind und sie dorthin ausweichen sollen. Vor allem der Uferpark in Bodman ist besonders betroffen, hierüber wurde in der Sitzung des Touristikausschusses heftig diskutiert. Die bestehende Regelung wird in der aktuellen Saison kontrolliert und umgesetzt. Das Vorgehen führt bei der Touristinformation sowie beim Ordnungs- und Hauptamt der Gemeinde immer wieder zu Beschwerden, denn die Besucher, die sich in den Uferanlagen niederlassen, haben kein Verständnis für solch eine Regelung.

Aus touristischer Sicht ist es schwierig zu vermitteln, warum die neu gestalteten Uferanlagen direkt am See nicht für Erholungszwecke (Picknick, Lagern, Baden, Grillen) genutzt werden dürfen. Die Touristinformation schätzt den Imageschaden durch die "Vertreibung" der Besucher noch ein. Eine Ausnahme bildet die Wiese beim Waschplatz, wo der Gemeinderat das Baden und Lagern erlaubt. Erstes Fazit der Behandlung dieses Themas im Touristikausschuss: Die bestehende und vom Gemeinderat beschlossene Regelung als Probe für ein Jahr wird für dieses Jahr durchgezogen. Dem Gemeinderat wird ein Stimmungsbild als Diskussionsgrundlage für eine eventuelle neue Entscheidung übermittelt.

Für das Ausschussmitglied Robert Hermann ist klar, dass sich im Uferpark lagernde Gäste beschweren. Es sei aber sehr schwierig hier eine Grenze zu ziehen. Darauf dass sich auch viele Einheimische von den lagernden und badenden Leuten im Park gestört fühlen, machte Michael Koch aufmerksam. Man könne es nie allen recht machen. Sonnenbaden sollten die Gäste im Strandbad, in die Parkanlagen lägen sie nur, weil dies nichts kostet. Klaus Meckelburg vertrat die Meinung, dass entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates konsequent kontrolliert werden müsse oder man lasse es bleiben. Man sollte das Ganze mit etwas Fingerspitzengefühl behandeln, äußerte Willi Engster. Es sei ein Unterschied, ob man sich auf die Wiese legt und grillt oder ob man nur ein Handtuch hinlegt und kurz einmal ins Wasser springt. Mathias Mendler plädierte für Blumenbeete am Wegrand, sodass sich kaum jemand traue, sich auf die Wiese zu legen. Philipp Kuppel schlug einen kostenlosen Eintritt ins Strandbad vor wie in Sipplingen. Dort liege niemand in den Anlagen herum.

Christoph Leiz vertrat die Meinung, dass Parkraumbewirtschaftung und die Kontrolle im Park nicht miteinander konkurrieren dürften. Im Vergleich zum Jahr 2016 seien laut einem Bericht von "Sheriff" Andreas Eppler bislang 1172 Verwarnungen weniger ausgesprochen worden. Er erklärt sich dies damit, dass zu viel der Arbeitszeit aufgewendet werden müsse, im Uferpark lagernde Gäste zu "vertreiben". Die Kämmerei schätzt die ausbleibenden Gelder aufgrund der sinkenden Verwarnungen auf das Jahr hochgerechnet auf rund 30 000 Euro. Verringerte Kontrollen führten außerdem dazu, dass Fahrzeuge wieder vermehrt in Gefahrenbereichen abgestellt werden und den Straßenverkehr behindern, wurde betont.

Bürgermeister Matthias Weckbach will das Thema Lagerverbot in den Uferanlagen nach Beendigung des Probejahres auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung setzen.

Gegner in der Mehrheit

Seit Jahren wird im Gemeinderat diskutiert, ob man das Lagern und Baden in den Uferanlagen erlauben soll. Die Meinungen sind sowohl im Touristikausschuss als auch im Gemeinderat geteilt. In beiden Gremien haben die Neinsager die Mehrheit. Im Gemeinderat hat man sich auf ein Probejahr geeinigt, in dem das Verbot angewendet werden soll. Doch viele Gäste – überwiegend aus der Umgebung – kümmern sich nicht um das Verbot, sodass der Vollzugsbeamte der Gemeinde mehr mit dem Vertreiben der illegal badenden und lagernden Gäste beschäftigt ist als der Verkehrsüberwachung, was zu Einnahmeverlusten führt. (fws)