Bodman-Ludwigshafen Kurt Pfundner ist der sichere Anker der Wassersportfreunde

Kurt Pfundner geht als Vorsitzender der Wassersportfreunde Ludwigshafen in sein 27. Amtsjahr. Er steht einem ebenso rührigen wie beliebten Verein vor, wie die lange Warteliste auf Liegeplätze zeigt.

Die Mitglieder der Wassersportfreunde Ludwigshafen hatten in der 45. Hauptversammlung guten Grund, ihrem langjährigen Vorsitzenden Kurt Pfundner zum wiederholten Male ihr einstimmiges Vertrauen auszusprechen. Er geht jetzt in sein 27. Vorstandsjahr. Im neuen Vereinsjahr hat er aber seinen Stellvertreter Hermann Rothenburger nicht mehr zur Seite. Rothenburger gab nach 21 Jahren Vorstandstätigkeit sein Amt ab, in das der bisherige Schriftführer Roland Schober gewählt wurde. Dessen Tätigkeit wird zukünftig Wolfram Thum ausüben.

Das Versammlungslokal im Hotel Krone war bis auf den letzten Platz besetzt und immer mit dabei Bürgermeister Matthias Weckbach. Der vorgesehene Vortrag konnte nicht stattfinden, weil der eingeladene Beamte von der Wasserschutzpolizei wegen Erkrankung hatte absagen müssen. Der Verein beklagte durch den überraschenden Tod von Reinhold Ramsperger (Gründungsmitglied) und Werner Kaupert den Verlust zweier verdienter Mitglieder. Schriftführer Roland Schober berichtete über ein sehr aktives Vereinsjahr 2016, das mit der traditionellen Seeputzete eingeleitet worden war. Die Umgestaltung der Zugangsbrücke zum Schwimmsteg konnte abgeschlossen werden. Die Zugangsbrücke wurde in zwei Teile geteilt. Der kürzere Teil entlastet den Steg, der längere wurde an zwei Pfählen höhenregulierbar aufgehängt, so dass er sich jedem Wasserstand anpasst. Auch die komplette Stromversorgung wurde saniert.

Beim Kinder- und Jugendtag des Vereins am Steg im Schlösslepark kam das neue Fahrgeschäft gut an. Wieder konnten sich dank der guten Organisation alle Beteiligten, Kinder, Eltern und Bootsführer sicher fühlen. Die Wassersportfreunde waren bei der Fahnenweihe und beim Umzug der Narrenzunft Seehasen ebenso dabei wie bei der Feier zum 60-jährigen Bestehen des Yachtclubs Stockach und überreichten Geschenke. Der Jahresausflug führte mit Bahn und Schiff nach Schaffhausen. Mit einem positiven Ergebnis konnte Schatzmeister José Bailon das Finanzjahr 2016 abschließen, obgleich die Umbaumaßnahmen am Schwimmsteg eine vierstellige Summe verschlangen.

Vorsitzende Kurt Pfundner sprach von einem arbeitsintensiven Jahr. Er nahm eingangs Bernhard Thum und Steffen Kern als neue Mitglieder auf, die beide sage und schreibe 14 Jahre auf eine Mitgliedschaft gewartet hatten. Derzeit seien auf der Warteliste 61 Antragsteller eingetragen. Pfundner wies darauf hin, dass es für die meisten aussichtslos sei, bei den Wassersportfreunden Mitglied zu werden, um zu einem Liegeplatz zu kommen, zumal der Verein nur über 30 Plätze verfüge. Pfundner bedankte sich bei der Gemeindeverwaltung, die über den Antrag auf Stromversorgung des Stegs positiv entschieden habe, und bei allen Mitgliedern, die sich insbesondere an den Arbeitseinsätzen beteiligten. Mit dem Stromnetzbetreiber sei Verbindung aufgenommen und die Projektplanung vorgelegt worden. Die Kabelverlegung im Tiefbau wurde vom Musikpavillon zum Steg durchgeführt. Die Kosten beliefen sich auf 5585 Euro, diejenigen für die komplette Stromversorgung auf 8626 Euro.

Nun liege es noch an den Abschlussarbeiten der beauftragten Firma, die demnächst in Angriff genommen werden sollen. Für dieses Großprojekt seien von der Antragstellung bis zur Ausführung vier Jahre ins Land gezogen. "Da braucht man wirklich nicht über den Flughafen Berlin oder die Elbphilharmonie spötteln", so der Vorsitzende, der weitere Anschaffungen am Steg ankündigte. So sollen einheitliche Sorgeleinen, Bewegungsmelder zur Abstrahlung des Steges, zwei weitere Leuchtsäulen und ein Hochdruckreiniger angeschafft und ein elektrischer Toreinlass in Auftrag gegeben werden. Der Anker am Steg wird renoviert und das Rettungsgerät erneuert.

Die Kinder-und Jugendfreizeit kündigte er für Samstag, 29. Juli, an. Der Vereinsausflug werde wieder mit Bahn und Schiff unternommen. Er soll nach Lindau führen. Abschließend würdigte Kurt Pfundner die Verdienste seines Stellvertreters Hermann Rothenburger, der sich entschlossen habe, aus dem Vorstand auszuscheiden, dem er 21 Jahre in seiner 38-jährigen Mitgliedschaft ununterbrochen angehört habe. Rothenburger wolle als einfaches Mitglied ins zweite Glied zurückzukehren. In all seinen Vorstandsjahren habe sich Rothenburger sowohl als Schriftführer und später auch als sein Stellvertreter bewährt und sich um den Verein hohe Verdienste erworben. Er wurde unter dem Beifall der Versammlung mit Geschenken verabschiedet.

Dem Schatzmeister und dem gesamten Vorstand erteilten die Mitglieder einstimmige Entlastung. Unter Leitung von Bürgermeister Matthias Weckbach, der die Arbeit der Wassersportfreunde insbesondere auf sozialem Gebiet würdigte, wurde die komplette Wahl des Vorstands schnell über die Bühne gebracht. Zu neuen Kassenprüfern wurden Bernhard Thum und Steffen Kern gewählt. Die Mitglieder sprachen sich einmütig für die vom Vorsitzenden vorgeschlagene Einführung einer Ehrenordnung aus.



Die Vorsitzenden der Wassersportfreunde

Die Wassersportfreunde Ludwigshafen gründeten sich am 11. Januar 1972. Zum ersten Vorsitzenden wurde Peter Klemm gewählt, der sein Amt bis 1974 ausübte. Nach dem Rücktritt folgte ihm Raimund Schappeler, der bis März 1977 im Amt war. Übergangsweise übernahm sein Stellvertreter Siegfried Karle den Vorsitz bis zur Hauptversammlung im März 1978, in der Willi Ehmann zum Vereinsführer gewählt wurde. Nach seinem überraschenden Tod 1990 führte sein Stellvertreter Hermann Beirer die Geschäfte. In der Hauptversammlung 1991 wurde Kurt Pfundner an die Spitze des Vereins gewählt. Er zählt zu den dienstältesten Vereinschefs in der Gemeinde.