Bodman-Ludwigshafen Kunsthandwerk am Seeufer bei der Sommeraugenweide

Über 80 Kunsthandwerker und Aussteller sind am Wochenende bei der sechsten Sommeraugenweide am mit von der Partie.

Was im Jahre 2012 als ein Versuch begann, ist heute eine überregional bedeutende Veranstaltung: Die Kunsthandwerkermesse Sommeraugenweide, die in diesem Jahr zum sechsten Mal in den Ludwigshafener Uferanlagen über die Bühne geht. Für dieses Event am 5. und 6. August haben sich mehr als 80 Aussteller angemeldet. Sie kommen aus ganz Deutschland. Natürlich sind auch Aussteller und Kunsthandwerker aus der nächsten Umgebung mit von der Partie.

In einer Pressekonferenz haben die beiden Galeristen Veronika Jäger (Mühlingen) und Jürgen Mayer (Orsingen) sowie die Touristinformation die Katze nun aus dem Sack gelassen. Mit Fingerspitzengefühl und großer Sachkenntnis waren die Veranstalter bemüht, eine gute Mischung von Kunsthandwerk für die sechste Sommeraugenweide zu finden. "Mussten wir die ersten Jahre noch um eine Beteiligung bei den Kunsthandwerkern werben, so können wir uns heute die Aussteller aussuchen, denn so viele Anfragen liegen uns seit zwei Jahren vor", betonten beide Galeristen unisono. Sie sind selber überrascht, dass die Sommeraugenweide als Open Air Veranstaltung in verhältnismäßig kurzer Zeit einen Bekanntheitsgrad weit über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus erlangt hat, was sich in der Beteiligung an Ausstellern aus zahlreichen Bundesländern niederschlägt.

"Das Gelände in den gesamten Uferanlagen und das historische Zollhaus als Mittelpunkt sind eine ausgesuchte, wunderbare Location, um Besonderes von besonderen Menschen auszustellen", ist Veronika Jäger überzeugt. Jürgen Mayer ergänzt, dass es sich bei vielen Ausstellungsstücken um Unikate handele, die es nur vom Hersteller zu sehen und zu erwerben gibt. Die Handwerker präsentieren Arbeiten aus den Bereichen Leder, Keramik, Glas, Holz, Schmuck, Papier, Textil, Metall und Malerei. Man findet aber ebenso modernes Design, Skulpturen oder kinetische Objekte. Ergänzt wird das Angebot durch kulinarische Köstlichkeiten wie Liköre, Öle, Pesto usw. Traditionelle Handwerker wie Bürstenbinder, Glockengießer, Glasbläser, Stiftemacher führen ihr Handwerk vor.

Die Augenweide

ist am Samstag, 5. August von 11 – 20 Uhr und am Sonntag, 6. August, von 10 – 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Alle Aussteller im Internet unter www.zollhaus-sommer-augenweide.de

Seit 2012 wird die Saalveranstaltung Herbst-Augenweide im Zollhaus, die erstmals 2007 stattfand, durch die Open Air Sommeraugenweide ergänzt. Beide haben sich zur Freude der Veranstalter zu einer überregional bedeutenden Kunsthandwerkermesse entwickelt, die von Ausstellern aus ganz Deutschland beschickt wird. (fws)