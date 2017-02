Bodman-Ludwigshafen Kirchenchor verabschiedet Matthias Weisgerber

Der Chorleiter von St. Otmar sagt dem Ensemble nach einer erfolgreichen Zeit Ade. Birgitt Mauch aus Wahlwies ist Nachfolgerin. Nun bereitet sich der Chor für das 200. Jubiläum vor.

Ludwigshafen – Abschied ist ein bisschen wie sterben, heißt es in einem Lied von Katja Ebstein. Dieser Schlagertext mag nicht wenigen Besuchern des Abschieds-Gottesdienstes in St. Otmar für den Leiter des Kirchenchores, Matthias Weisgeber, eingefallen sein, der nach erfolgreichem Wirken das Dirigat aus familiären Gründen abgegeben hat. Zehn Jahre lang war er jede Woche – und das oft mehrmals – von seinem Wohnort Konstanz nach Ludwigshafen gefahren.

Dass der Kirchenchor während seiner Tätigkeit sich nicht nur personell verstärkte, sondern vor allem leistungsmäßig ein Niveau erreichte wie nie zuvor, ist das Verdienst von Weisgerber, der sich seiner Aufgabe mit großem Enthusiasmus widmete. Seine Nachfolgerin, Birgitt Mauch aus Wahlwies, die im Januar ihren Dienst antrat und mit ihr auch gleich neue Sängerinnen und Sänger, hatte für den Gottesdienst fünf Musikstücke einstudiert, darunter auch das "Glory to God" aus der "Mass of Celtic Saints", einer irischen Messe, die der Chor auch schon komplett aufgeführt hat. Pfarrer Rainer Auer, der einen Teil seiner Studien in Irland absolvierte und sich mit dem Inselstaat besonders verbunden fühlt, sah darin einen besonderen kirchenmusikalischen Höhepunkt im Wirken Weisgerbers. Seine Dankes-Predigtworte berührten viele Gläubige.

Musik ist die Sprache der Engel – mit diesem Leitmotiv führte der Vorstandsvorsitzende des Kirchenchores, Daniel Trisner, im Anschluss an den Gottesdienst durch die weltliche Verabschiedung im Hotel Krone. Dieses Leitmotiv zierte auch die Abschiedsgeschenke, die Matthias Weisgerber vom Chor überreicht wurden. Trisner würdigte das erfolgreiche Wirken des Chorleiters während der vergangenen zehn Jahre. Durch seine begeisternde Art habe er es immer wieder geschafft, den Chor auch für schwierige Musikwerke zu motivieren. Außerdem habe er seine Familie in die Chorarbeit eingebunden. So habe sein Vater fremdsprachige Liedtexte für den Chor übersetzt und Frau Anja habe mit ihrer hellen Sopranstimme den Chor immer wieder unterstützt "Wir Sängerinnen und Sänger werden Sie vermissen, sind aber froh und dankbar, mit Birgitt Mauch eine kompetente Chorleiterin gefunden zu haben," so Daniel Trisner. "Konstanz ist ja nicht aus der Welt", meinte Matthias Weisgerber, der die während seines Wirkens gewachsene Verbindung mit Ludwigshafen aufrecht erhalten wird.

In der Feier der Verabschiedung wartete der Vorsitzendes des Chores mit einer frohen Botschaft auf. "Wir befinden uns im 200. Jubiläumsjahr und bereiten uns jetzt aktiv auf ein Jubiläumsfest vor, das am Sonntag, 19. November, am Tag des Kirchenpatroziniums, gefeiert wird", verkündete Trisner. Das 175-jährige Bestehen war das letzte große Jubiläumsfest des Chores, das 1992 am Kirchenpatrozinium unter dem damaligen Pfarrer Bernd Kurt Müller, dem Chor-Vorsitzenden Kurt Heckeler und der Chorleiterin Hildegund Marignoni begangen wurde. Im Jubiläumsgottesdienst führte der Chor die "Missa Lauda Sion" von Giovanni Pierluigi da Palestrina auf. Auch der 200. Geburtstag wird für den Chor einen neuen Markstein setzen, ist Trisner überzeugt.

Alte Tradition

Schon im Mittelalter wurden Gottesdienste musikalisch begleitet. Kirchenchöre im heutigen Sinn gab es damals noch nicht, sicher aber lose Gruppierungen. Wenngleich der Kirchenchor Ludwigshafen erst im Jahre 1817 erstmals urkundlich erwähnt wird, muss er schon weit früher bestanden haben. Im 15. Jahrhundert waren in Deutschland fast alle Kirchen mit Orgeln ausgestattet, bestimmt auch diejenige im heutigen Ludwigshafen. In Kirchen mit Orgeln bestand meist auch eine Chorgemeinschaft. (fws)