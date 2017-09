Eine 72-Jährige hat am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 6102 (K6102) zwischen Bodman und Espasingen einen anderen Wagen übersehen.

Laut einer Pressemitteilung wollte die Dame von der Straße "An der Hurtbrücke" auf die K6102 abbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 29-Jährigen. Die junge Frau musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den Autos beträgt rund 12 000 Euro.