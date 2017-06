Bodman-Ludwigshafen Junge DLRG-Mitglieder erhalten nach einer Ausbildung den Bootsführerschein

Die einjährige Ausbildung haben die Jugendlichen erfolgreich abgeschlossen. Damit sind die in Bodman stationierten Rettungsboote jederzeit einsatzbereit

Bodman-Ludwigshafen – Das sorgte für Freude bei sechs jungen DLRG-Rettungskräften: Nach einer intensiven einjährigen Ausbildung unter Leitung von Roger Wester und der erfolgreich abgelegten Prüfung überreichte ihnen Michael Koch, der zweite Vorsitzende der DLRG, den Bootsführerschein. Die Prüfung in Theorie und Praxis erstreckte sich über ein Wochenende. Damit sind aufgrund der guten Personallage die in Bodman stationierten DLRG-Rettungsboote jederzeit einsatzbereit. Die neuen Inhaber des Bootsführerscheins werden überall dort eingesetzt, wo die DLRG den Wasserrettungsdienst organisiert. Ihre Aufgabe ist es, Erholungssuchende am, im und auf dem Wasser vor Gefahren zu schützen und sie im Notfall zu retten beziehungsweise ihre Boote zu bergen.

Voraussetzungen für den Erwerb des Bootsführerscheines sind die Mitgliedschaft zur DLRG, ein Mindestalter von 18 Jahren, längere Mitarbeit in der DLRG (mindestens zwei Jahre und mindestens ein Jahr Bootsdienst), eine abgeschlossene und gültige Fachausbildung in der Wasserrettung, ein ärztliches Tauglichkeitszeugnis, der Nachweis über die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang und eine Bescheinigung von mindestens 15 Fahrstunden im Bootsführer-Dienstbuch. Zusätzlich nehmen die Teilnehmer an einem Vorbereitungskurs des Landesverbandes teil. Die theoretische Prüfung umfasst verkehrsrechtliche Bestimmungen, Regeln für den Betrieb von DLRG-Rettungsbooten, Bootskunde, Motorenkunde, Seemannschaft, Sicherheit auf Booten, Ausrüstung, Umweltschutz und Wetterkunde. Bei der praktischen Prüfung werden An- und Ablegen, Einfahrt in und Ausfahrt aus einem begrenzten Raum, Wenden auf engem Raum, Schleppen in Kiellinie und längsseits, Mann über Bord-Manöver und weitere Fertigkeiten geprüft. Alle Prüflinge hätten ihre Aufgaben hervorragend gelöst, ließ die Jury verlauten.

Der Einsatzbereich der DLRG Bodman-Ludwigshafen umfasst den Überlinger See bis zu einer imaginären Linie zwischen dem Strandbad Wallhausen und Nussdorf. Auf Anforderung kommen die Einsatzkräfte auch außerhalb dieses Gebietes zum Einsatz, so auch an den Bächen, Flüssen und Binnengewässern um Stockach sowie in weiten Teilen des Landkreises Konstanz. Darüber hinaus wird die Wasserschutzpolizei beim Seenotrettungsdienst auf nahezu dem gesamten Bodensee unterstützt. Die DLRG organisiert als eine von drei Stützpunktgruppen im Landkreis Konstanz den Wasserrettungsdienst in ihren zugeteilten Rettungsdienstbereichen. Dazu stehen ein Rettungsboot MRB Duo-Prob mit Kabine, ein Rettungsboot MRB mit Alu-Rumpf, ein Schlauchboot, ein Tauchgruppenfahrzeug, ein Bootsgruppenfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen und ein Geräteanhänger zur Verfügung. Die Einsatzkräfte, die alle über eine Fachausbildung im Wasserrettungsdienst und Sanitätsausbildung verfügen, sind im Schnitt drei bis sechs Minuten nach einer Alarmierung einsatzbereit.

Soziale Aufgaben

Vielfältig sind die Aufgaben, die sich die DLRG stellt: Aufklärung der Bevölkerung am, im und auf dem Wasser, die Ausbildung der Mitglieder im Schwimmen, in Erster Hilfe und im Wasserrettungsdienst, regelmäßiges Training mit der Möglichkeit zur Teilnahme an rettungssportlichen Wettkämpfen, ein vielfältiges Vereinsleben mit einem großen Angebot an Freizeitaktivitäten, die Mitwirkung im Rahmen des Wasser-Rettungsdienstes und das Vorhalten moderner Rettungsmittel. Zudem will sie die Mitbürger mit den Zielen und Aufgaben der DLRG vertraut machen. Mit diesen Leistungen übernimmt die DLRG wichtige gesellschaftliche und soziale Aufgaben. (fws)