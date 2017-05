Bodman-Ludwigshafen Jetzt rollen am Bahnhof die Bagger

Der Ausbau des Mühlbachs für Hochwasserschutz ist in vollem Gange. Im Bereich des Bahnhofs prägen jetzt Bagger das Bild. Auch in der Bodmaner Kaiserpfalzstraße wird gebaut.

Große Baustellen in Ludwigshafen und Bodman kennzeichnen derzeit das Geschehen in beiden Ortsteilen. In Ludwigshafen ist die erste Etappe für den hochwassersicheren Ausbau des Mühlbachs angelaufen, in Bodman erhält die Kaiserpfalzstraße ab dem Linde-Areal bis zur Pfarrkirche St. Peter und Paul einen neuen Gehweg und gleichzeitig werden dort Glasfaserkabel verlegt.

Im Bahnhofsgebiet sind mächtige Bagger und Raupenfahrzeuge einer Firma aus Oggelshausen, die für annähernd eine halbe Million Euro den Auftrag von der Gemeinde erhalten hat, an den Rändern der Gleise aufgefahren und heben den Boden aus, denn Bahnlinie und Bahnhofstraße müssen unterquert werden, ein nicht ganz problemloses Unterfangen. Bisher verläuft alles planmäßig, heißt es aus dem Ortsbauamt, das darauf hinweist, die entsprechenden Sperrungen und die eingerichteten Umleitungen unbedingt zu beachten und einzuhalten, einerseits für die eigene Sicherheit, andererseits um die Bauarbeiten nicht zu behindern. Leider würden Umleitungen missachtet beziehungsweise Bauzäune beschädigt, wird von der Baufirma Klage geführt. Der Seeuferweg ist nämlich ab dem Seehotel Adler bis zum Campingplatz Schachenhorn gesperrt, was manche Radfahrer und Spaziergänger ignorieren und Absperrungen zum Teil beseitigen.

In den kommenden Tagen und Wochen wird der Baustellenlärm stark zunehmen, wenn die eigentlichen Arbeiten zur Unterquerung der Bahnstrecke beginnen und die schweren Geräte zum Einsatz kommen. Diese Arbeiten finden in dem von der Deutschen Bahn vorgegebenen Zeitraum vom 7. bis 11. Juni in Tag- und Nachtarbeit statt. In dieser Zeit gibt es wegen dieser Arbeiten und Baustellen im Bahnhof Sipplingen einen Schienenersatzverkehr von Radolfzell bis Überlingen, das heißt es verkehren keine Züge. Der Erdaushub aus der Baustelle wird an der Bergstraße (Kreisstraße nach Bonndorf) zwischengelagert. Das heißt in der ersten Woche der Pfingstferien werden zusätzlich Lastwagen auch nachts durch Ludwigshafen zur Bergstraße fahren. Dafür gibt es mobile Lärmschutzwände entlang der Bahnhofstraße und vor dem Seehotel Adler.

Das Projekt "Hochwasserschutz Mühlbach" ist auf 4,4 Millionen Euro veranschlagt, wobei die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 70 Prozent der förderungsfähigen Kosten erwarten darf. Zum Projekt gehören ferner die Leitdämme und Ableitungskanäle Gässleäcker und Weilerwegäcker, das Hochwasser-Rückhaltebecken Fuchsweg und der Ableitungskanal zum See (auf der Trasse Talstraße/Friedhof (Unterquerung), Radolfzellerstraße (B 34) und Bahnunterquerung/Bodensee). Die Arbeiten dauern mehrere Jahre.

Derweil kommt der beauftragten Firma aus Stockach beim Bau des Gehwegs entlang der Kaiserpfalzstraße in Bodman eine günstige Witterung zugute. Die Arbeiten, rund 402 000 Euro teuer, sollen spätestens Ende Juli 2017 abgeschlossen sein. Die Kostenschätzung wurde um 30 000 Euro überschritten, jedoch sind etwa 15 000 Euro für so genannte Kopflöcher enthalten: Diese werden durch eine Erneuerung der Wasserzuleitungen einzelner Häuser erforderlich, da einige Hausschieber defekt sind.

Ein Wolf im Schafspelz

Der Mühlbach, der mit den derzeitigen Bauarbeiten hochwassersicher gemacht werden soll, entspringt bei Airach, unterquert die B 31 (alt) und nimmt den Weg in Richtung Ludwigshafen, wo er dann beim Seehotel Adler in den Bodensee mündet. Der Bach bleibt weitgehend unbemerkt – solange es nicht beständig stark regnet. Dann nämlich sorgt er immer wieder für Bedrohung, indem er Keller volllaufen lässt. Bei einem so genannten 100-jährigen Regen stünde das Wasser in den Straßen von Ludwigshafen bis zu eineinhalb Meter hoch, wurde vom Planungsbüro Reckmann (Owingen) berechnet. Anfangs noch als Theorie abgetan, wurden schließlich Kritiker durch eigenes Erleben in Stockach am 17. Juni 2006 und im Killertal bei Hechingen von der gefährlichen Situation überzeugt, die sich auch für Ludwigshafen ergeben könnte. Das Mühlbach-Projekt ist auch für das neue Wohngebiet Haiden von Bedeutung. (fws)