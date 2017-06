Bodman-Ludwigshafen Info-Pfad soll Wissen über Naturschutzgebiet vermitteln

Das Naturschutzgebiet in Bodman-Ludwigshafen hat zehn neue Info-Stationen. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer bekennt sich zum Erhalt des Areals: Es sei ökologisch und archäologisch kostbar.

Beim Besuch der Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer in Bodman-Ludwigshafen ging es nicht nur um die Übergabe eines Förderbescheids. Die Zusicherung, dass das Land Baden-Württemberg den Ausbau des Hochwasserschutzes am Mühlbach mit 3,57 Millionen Euro fördert, war allerdings der wichtigste Teil von Schäfers Besuch (SÜDKURIER berichtete). Bei ihrer Visite befasste sich Schäfer gleich noch in anderer Hinsicht mit der Natur in und um Bodman-Ludwigshafen. Und nahm gleich noch eine zweite angenehme Amtshandlung vor: Sie nahm offiziell die neue Beschilderung des Informationspfads im Naturschutzgebiet vor. "Ich freue mich, dass ich die Übergabe der Zuschüsse mit der Einweihung des Pfades verbinden kann", sagte Schäfer, die am Mittwoch zum ersten Mal die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen besuchte.

Auch die Neugestaltung mit Informationstafeln an zehn verschiedenen Stationen förderte die Regierung, und zwar mit 48 000 Euro. Im sogenannten Hangen erwarten die Besucher über 20 Informationstafeln, die Hintergründe zu Geologie, Archäologie und Geschichte des Gebiets erklären. Außerdem werden die Tiere und Pflanzen in dem geschützten Bereich vorgestellt. "Es ist sehr erfreulich, dass wir im Naturschutzgebiet jetzt eine Beschilderung haben. Jetzt können die Besucher durchgehen und nachvollziehen, warum dieser Bereich so schützenswert ist", sagte Sandra Domogalla, stellvertretende Leiterin der Tourist-Info Bodman-Ludwigshafen, beim Sektempfang. Den Stellenwert solcher Informationstafeln untermauerte auch die Regierungspräsidentin: "Der Mensch kann nur Dinge schützen, die er kennt und versteht.

Daher müssen besonders Kinder aufgeklärt werden über die besondere Stellung dieses Gebietes." Gemeinsam mit dem Naturschutzbund (NABU) und der Gemeinde entwickelte das Regierungspräsidium ein Konzept für die neuen Infotafeln sowie die Anpassung bereits vorhandener Tafeln.

"Hanns Werner hat sich in den letzten zehn Jahren sehr für die Informationstafeln eingesetzt und sogar bereits eigene aufgestellt", lobte Bürgermeister Matthias Weckbach das Engagement des Naturschützers aus Stockach. Eberhart Klein und Markus Peintinger vom Naturschutzbund zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis. "Ich habe gehört, dass der Informationspfad gut ankommt. Es hat gedauert, aber es hat sich gelohnt. Wir wollten alle Höhepunkte des Gebiets mit den Tafeln abbilden", sagte Peintinger.

Zu den Höhepunkten zähle er beispielsweise die Auenwälder, die geschützte Wasserfläche und die bedrohten Tierarten. "Mittlerweile gibt es auch wieder Biber in unserem Gebiet", berichtete Peintinger. Zudem gebe es auch Informationen zur Pfahlbau-Fundstelle Bodman-Schachen.

Weckbach sieht im Naturschutzgebiet einen fortlaufenden Prozess. "Wir haben hier ein ganz beständiges Wirken über einen langen Zeitraum. Als nächstes überlegen wir uns, wie wir die Plattform neu arrangieren können", sagte er. Für die Gemeinde sei der Naturschutz eine Herzensangelegenheit und genauso wichtig wie ein neues Baugebiet. Schäfer überzeugte die moderne Umsetzung der Infotafeln. "Die Infotafeln besitzen QR-Codes, mit denen man über das Handy weitere Informationen zu den Tafeln erhält", so Schäfer. Außerdem gebe es mit den neuen Infotafeln nun ein einheitliches Design am Bodensee.

Schäfer fuhr außerdem die Marienschlucht mit dem Boot an und begutachtete Maßnahmen aus dem Landessanierungsprogramm.

Wie Land und Gemeinde den Hochwasserschutz fördern wollen

Bärbel Schäfer hat bei ihrem Besuch Bürgermeister Matthias Weckbach einen Zuschussbescheid für die Baumaßnahmen am Mühlbach überreicht.