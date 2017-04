Bodman-Ludwigshafen IBC zeigt 12. Auflage der Kunstmesse

Der Internationale Bodenseeclub lädt wieder zur Kunstmesse im Ludwigshafener Zollhaus ein. 25 bildende Künstler stellen aus, von der Malerei über die Grafik bis zur Skulptur. Das Ziel ist ehrgeizig: Die Messe soll zu einer Begegnungsplattform der Kunst des gesamten gesamtdeutschen Raums werden.

Das historische Zollhaus in Ludwigshafen ist längst zu einer wichtigen Plattform der Kunst geworden. Seit vielen Jahren hat sie hier eine Heimat gefunden. So veranstaltet der Internationale Bodenseeclub (IBC ) – Regionalclub Überlingen Nördlicher Bodensee – ab Samstag, 29. April, bis einschließlich Montag, 1. Mai, seine 12. Kunstmesse und eröffnet damit traditionell die Reihe der Kunstausstellungen 2017 im Zollhaus. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 28. April, um 19 Uhr, bei der der Kunsthistoriker Kornelius Otto vom IBC die Laudatio auf die ausstellenden 25 Künstlerinnen und Künstler, die aus dem süddeutschen Raum zu Gast sind, halten wird. Schirmherr ist Bürgermeister Matthias Weckbach.

Von grafischen Arbeiten über Malerei, Fotografie, Papier- und Textilarbeiten sowie Skulpturen wird ein breites Spektrum an Kunstformen vertreten sein. In der Ausstellung werden gesellschaftskritische Themen, Philosophisches, Witz, Ironie und Hintersinniges präsentiert. Alles in allem wird wieder ein Überblick der Kunst in der Region gezeigt. Mit diesem Wirken folgt die IBC-Sektion „Bildende Künste“ ihrer eigenen Verpflichtung, einen Beitrag zur Kulturförderung und Zusammenführung der Künstler im süddeutschen Raum zu leisten. Kunstschaffende und Kunstinteressierte erhalten damit eine Plattform zur Präsentation und vor allem auch zur Kommunikation auf der persönlichen Ebene.

Alle ausstellenden Künstlerinnen und Künstler werden anwesend sein und gerne einen Einblick in ihr Schaffen geben sowie die Entstehung der Werke erklären. Es sind dies: Eva Baungartl, Uli Blomeier-Zillich, Angelika Brackrock, Gerda Brüstle-Wallen, Alexandra Gebhart, Peter Kapitza, Erika Lohner, Bernhard Maier, Jörg Michaelis, Inge Rau, Monika Rosenberger, Beatriz Rubio, Christian Scheel, Wolfgang Schmidberger, Barbara Seifried, Sine Semljé, Gesine Smaglinski, Kerstin Stöckler, Ingrid Stotz, Franziska Teufel, Paul Wassiliadis, Cirsten Widenhorn, Günther Widenhorn, Ulrich Zandona und Erika Zehle.

Alle Exponate können direkt vor Ort erworben werden. Ein Rundgang durch das historische, denkmalgeschützte Zollhaus dürfte zu einem inspirierenden Erlebnis für alle Kunstfreunde werden. Und im Zollhaus-Café sind dann bei einer Pause und einer kleinen Stärkung Gespräche über das Gesehene möglich.

Die Ausstellung

Die Vernissage der Kunstmesse im Zollhaus gibt es am Freitag, 28. April, 19 Uhr. Kunsthistoriker Kornelius Otto führt in die Schau ein, für Musik sorgt Josef Weimert (Klavier), der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Samstag, 29., und Sonntag, 30. April, sowie Montag, 1. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Eintritt: 2 Euro. (fws)