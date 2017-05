Bodman-Ludwigshafen IBC-Ausstellung im Ludwigshafener Zollhaus: Die Kunstmesse bleibt ein Magnet

IBC-Ausstellung zeigt einen Querschnitt durch zeitgenössische Kunst. Kunsthistoriker Kornelius Otto hielt eine tiefsinnige Laudatio. Viel Publikum auch aus dem weiteren Umkreis will die Werke von 25 Künstlern sehen.

Der Erfolg der Kunstausstellungen des Internationalen Bodenseeclubs Nördlicher Bodensee (IBC) – Sektion Bildender Künste Überlingen – im historischen Zollhaus in Ludwigshafen setzte sich auch bei der zwölften Auflage fort. 25 Künstlerinnen und Künstler der Sparten Grafik, Malerei und Bildnerei aus dem gesamten Bodenseeraum und darüber hinaus waren vertreten. Und das Interesse des Publikums ist nach wie vor ungebrochen, wie auch diesmal der gute Besuch der Messe bestätigte, die vom 28. April bis zum 1. Mai in drei Stockwerken über die Bühne ging. Mehrere neue Mitglieder des IBC stellten erstmals aus, andere sind seit der ersten Messe dabei.

Die Druckgrafik als traditionelle Technik der Vervielfältigung eines Kunstwerkes wurde in ihrer großen Spannweite gezeigt. Die Besucher sahen aufwendige Tiefdruckverfahren, aber auch Holzschnitte in verschiedener Ausführung, einfarbig, mehrfarbig bis hin zu monumentaler Größe, und computergenerierte Grafik als neueste Form des grafischen Schaffens. Zu sehen gab es auch Papier, das, ganz ohne Farbe, gepresst oder durch Schnitte strukturiert wurde, Fotografie in unterschiedlicher Bearbeitung und Zeichnungen in subtiler Form. Die Malerei war in den verschiedenen Ausführungen zu sehen, die Skulptur präsentierte sich mit Materialien.

Bereits bei der Vernissage, die von dem Pianisten Josef Weinert musikalisch gestaltet wurde, drängten sich die Besucher dicht an dicht durch die Ausstellungsräume. Zuvor hatte Bürgermeister Matthias Weckbach in seinen Begrüßungsworten auf die Historie des Zollhauses hingewiesen: "Ein geschichtsträchtiges Haus, das jetzt durch repräsentative Kunstausstellungen Geschichte schreibt." Die Vorsitzende des IBC Überlingen, Silvia Jungmann aus Konstanz, eröffnete daraufhin die zwölfte IBC-Kunstmesse.

"So vielfältig wie die Gattungen sind die Mittel der Darstellung und die inhaltlichen Aussagen der Künstler", sagte der Kunsthistoriker Kornelius Otto in seiner Laudatio. Bei der Darstellung reiche dies vom Gegenständlichen bis zur vollständigen Loslösung vom Abbildhaften. Inhaltlich reiche die Spanne vom Erzählerischen bis hin zur Thematisierung von Zufall, Farbe, Material und Form. Es sei nichts Neues, wenn Künstler ihre Arbeiten auf Messen und Märkten feilböten, schon Albrecht Dürer habe seine Druckgrafik europaweit auf Märkten vertrieben und sei so zum international gefragten Malerstar der Renaissance geworden. Die Künstlerinnen und Künstler auf dieser Messe zu präsentieren, biete aber den Charme des persönlichen Kontakts und nehme dem Ganzen das Erhabene einer Galerie oder eines Museums, so Otto.

"In der zeitgenössischen Kunst herrscht eine absolute Pluralität an künstlerischen Gattungen, Themen und Ausdrucksweisen. Jeder Künstler und jede Künstlerin vertritt seine individuelle Position, die Auswahl seines künstlerischen Ausdrucksmittels unterliegt zudem keiner Beschränkung durch einen etwaigen künstlerischen Zeitgeist", unterstrich der Laudator in seiner Rede. Einzige Voraussetzung sei, dass er sein Material beherrscht. Das künstlerische Herangehen unterscheide sich aber in keiner Weise von dem, was sich sonst auf der Welt ereigne: Es herrsche hier wie dort der Geist der Pluralität, der Vielfalt, der Freiheit. Eine "Bodenseekunst" sei nicht auszumachen. "Die Künstler mit dem zufälligen Wohnort um den Bodensee sind Teil der Weltkunst," betonte Kornelius Otto unter dem Beifall der vielen Besucher der Vernissage abschließend.

Die Besucher kamen wieder von weither, so auch aus dem Raum Stuttgart, dem Schwarzwald-Baar-Kreis und aus der Schweiz. Kunstsinnige, die erstmals die Ausstellung besuchten, lobten das einmalige Ambiente im Zollhaus und bedauerten, nicht schon früher nach Ludwigshafen gekommen zu sein. Wie die IBC-Vorsitzende Silvia Jungmann versprach, werde die IBC auch weiterhin in Ludwigshafen präsent sein.



Sie stellten aus

Bei der IBC-Ausstellung waren dabei: Eva Baumgartl, Ulli Blomeier-Zillich, Angelika Brackrock, Gerda Brüstle-Wallén, Alexandra Gebhart, Peter Kapitza, Erika Lohner, Bernhard Maier, Jörg Michaelis, Inge Rau, Monika Rosenberger, Beatriz Rubio, Christian Scheel, Wolfgang Schmidberger, Barbara Seifried, Sine Semljé, Gesine Smaglinski, Kerstin Stöckler, Ingrid Stotz, Franziska Teufel, Paul Wassiliadis, Cirsten Widenhorn, Günther Widenhorn, Ulrich Zandona und Erika Zehle.