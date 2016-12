21.12.2016 15:27 Friedrich W. Strub Bodman-Ludwigshafen Hundehalter müssen tiefer in die Tasche greifen

Für die Hundehalter in der Gemeinde beginnt das neue Jahr mit einer Enttäuschung. Sie müssen nämlich ab 1. Januar 2017 für ihren Liebling tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat verabschiedete in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr eine neue Hundesteuersatzung, die mit einer Erhöhung der Hundesteuer einhergeht.

