Bodman-Ludwigshafen Hund stößt mit Auto zusammen: keine schweren Verletzungen bei dem Tier

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 neu, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Auf Höhe des Forsthauses Laubegg sei demnach der Hund aus einem Waldgebiet auf die Straße gerannt. Ein in Richtung Überlingen fahrendes Auto erfasste das Tier und schleifte es etwa 50 Meter weit mit. Der Hund wurde der Mitteilung zufolge nicht schwerwiegend verletzt. Eine Tierärztin hat das Tier seinem Eigentümer, dem es entwischte, wieder übergeben. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei mit etwa 700 Euro.