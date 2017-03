Bodman-Ludwigshafen Hauptversammlung des Fördervereins Museum: Mitglieder wünschen sich Museum

Gemeinderat Klaus Gohl schlägt die Übernahme des Museums durch eine Trägerschaft vor. Der Vorsitzende Wilderich Graf von und zu stellt das Jahresprogramm des Vereins vor.

Bodman-Ludwigshafen – Bei der Hauptversammlung des Fördervereins Museum im bis auf den letzten Platz besetzten Sitzungssaal im Seeum nahm die Diskussion um das geplante Museum breiten Raum ein. Bürgermeister Matthias Weckbach, selbst Befürworter der Einrichtung, konnte noch nichts Konkretes zum Thema sagen. Die Meinungen im Gemeinderat zu diesem Projekt seien uneinheitlich. Es sei derzeit nicht mit einer Mehrheit im Gremium zu rechnen. Nach den Ausführungen von Ratsmitglied Klaus Gohl, der vor einigen Monaten im Gremium die Möglichkeit einer Trägerschaft für das Museum ins Spiel brachte und sich seitdem intensiv mit der Angelegenheit beschäftigt, sei noch ein ganzer Strauß von Fragen offen. Weckbach sehe aber eine reelle Chance für eine Lösung.

Vorsitzender Wilderich Graf von und zu Bodman begrüßte unter anderem Kreisarchivar Jürgen Hald und den Leiter der Arbeitsstelle für Feuchtbodenarchäologie des Landesamtes für Denkmalpflege in Hemmenhofen, Helmut Schlichtherle, der als Referent für einen Vortrag über "Steinzeitliche Wandmalereien aus dem Pfahlbau Ludwigshafen" gewonnen werden konnte. Wie Graf Bodman mitteilte, habe sich die Zahl der Mitglieder inzwischen auf 166 erhöht. Er machte auf die für Freitag, 7. April, vorgesehene Busfahrt zur Keltenstadt Heuneburg, die im Ortsteil Hundersingen der Gemeinde Herbertingen liegt, aufmerksam. Interessenten sollten sich bei Ute Weimann, Telefon (07773) 937 461, melden.

Dass die Kasse gut gefüllt ist, dafür zeichnete Schatzmeister Christoph Rettich verantwortlich. Die Prüfer Christina Wiggenhauser und Lothar Scholze bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Bürgermeister Matthias Weckbach empfahl die Entlastung des Vorstands, die die Mitglieder bestätigten. Weckbach berichtete über die Pläne des damaligen Kuratoriums zur Einrichtung eines Museums in Bodman. Der Gemeinderat habe das Stuttgarter Atelier Brückner mit einer Planung beauftragt. Leider sei eine Verwirklichung an der Kostenfrage gescheitert, was Florian Hildebrand zum Anlass nahm, Kritik am Verhalten des Gemeinderates zu üben. Man sollte endlich aufhören wegen der Kosten zu jammern. "Wir können uns ein Museum leisten," so Hildebrand. Andere Diskussionsredner stellten die Kostenhöhe, die der Bürgermeister im Detail erläuterte, in Frage.

"Ich bin für ein Museum", sagte er und gab zu bedenken, dass die Gemeinde vor hohen und dringend erforderlichen Investitionen stehe, wo er als Beispiel die millionenschwere Mühlbachsanierung erwähnte. Gemeinderat Gohl sieht eine Lösung, das Museum in die Hände einer Trägerschaft zu legen. Gespräche seien im Gange. "Wir haben eine Chance, ein Museum verwirklichen zu können".

Zu einem nachhaltigen Erlebnis wurde der Dia-Vortrag von Helmut Schlichtherle "Wandmalereien aus dem Pfahlbau Ludwigshafen im 4. Jahrhundert vor Christus". Die Entdeckung des Kulthauses mit Wandmalereien auf dem Gelände des Strandbades in Ludwigshafen, die aus 2000 Fragmenten aus dem Bauschutt des abgebrannten Hauses zusammengesetzt wurden, war weltweit eine Sensation. Man hatte die ältesten figuralen Wandmalereien nördlich der Alpen gefunden.

Jahresprogramm

Der Förderverein Museum Bodman-Ludwigshafen wartet mit einem attraktiven Progamm auf, das am 7. April mit einem Besuch der Keltenstadt Heuneburg in Hundersingen beginnt. Die weiteren Aktivitäten: 3. Mai: Vortrag von Thomas Hepperle, Leiter des Landwirtschaftsamts Landkreis Konstanz, zu „Birnensorten im Streuobstbau- ein vergessenes Kultuererbe“, um 20 Uhr im Seeum. 4. Juni: Welterbetag. 23. Juli: Bogenschießen mit historischen Bögen unter fachgerechter Anleitung, ab 13.30 Uhr in den Bodmaner Uferanlagen mit einer kleinen Ausstellung. 10. September: Besuch der Ruine Altbodman anlässlich des Tages des offenen Denkmals, ab 15 Uhr. Führungen mit dem Burgenforscher Rudolf Martin aus Radolfzell. (fws)