Bodman-Ludwigshafen Hängegleiterverband informiert: Gleitschirmflieger müssen Rettungshubschraubern ausweichen

Drachen und Gleitschirme können Rettungshubschraubern im Weg sein. Deutscher Hängegleiterverband fordert Piloten auf, in diesem Fall sofort zu landen

In der warmen Jahreszeit ist nicht nur auf den Straßen, sondern auch im Luftraum viel los. Zu den Sportflugzeugen gesellen sich Drachen- und Gleitschirmflieger und neuerdings bevölkern auch Drohnen den Himmel. Das kann mitunter gefährlich werden, Konflikte drohen unter anderem zwischen Hubschraubern und Gleitschirm- und Drachenfliegern.

Da bei Noteinsätzen vermehrt der Rettungshubschrauber eingesetzt wird, drohen gefährliche Begegnungen, wenn Drachen-oder Gleitschirmflieger Rettungseinsätze behindern. Damit hat sich jetzt auch der Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Seeadler Ludwigshafen befasst, nachdem der Deutsche Hängegleiterverband auf dieses Thema in seinem Vereinsinfo eingegangen ist. Der neue Vorsitzende des DFC Seeadler, Patrick Schwarm, hat sich dieses Problems angenommen und alle Piloten auf ihre Verantwortung aufmerksam gemacht, wenn sich Hubschrauber auf Rettungseinsätzen befinden.

Bei den Seeadlern haben sich bisher keine Probleme ergeben, weder am Stettelberg, noch am Schleppgelände in Mindersdorf. "Der Club verfügt über gut ausgebildete Piloten, die Gefahren rechtzeitig zu begegnen wissen," sagt der Mitbegründer und Vorsitzende des DFC Seeadler und ehemalige Europameister der Senioren im Drachenflug, Siegfried Keller.

Andernorts hat es aber zu Beginn der Flugsaison 2017 bereits drei Vorfälle gegeben, die nach Ansicht von Experten des Deutschen Hängegleiterverbandes an der fliegerischen Tauglichkeit und sozialen Kompetenz zweifeln lassen. Drei Mal sei von Gleitschirm – und Drachenpiloten der Einsatz von Rettungshubschraubern massiv behindert worden, berichten Experten. Die Rettungspiloten können sich im Verlauf eines Einsatzes nicht noch um die Position und die Flugwege von motorlosen Fluggeräten kümmern, auch, weil diese im Thermikflug oder Hangsoaring nur schwer einschätzbar seien.

Der Deutsche Hängegleiterverband hat deshalb an alle Piloten die Aufforderung gerichtet, dass sie beim Anflug eines Rettungshubschraubers den Luftraum großräumig zu verlassen haben, entweder durch Landen oder durch Wegfliegen zum nächsten Berg. Wer noch nicht gestartet ist, hat zu warten, bis der Hubschraubereinsatz beendet ist. Falls noch nicht geschehen, ist in der Geländeordnung von Fluggeländen zu beschreiben, dass während eines Rettungseinsatzes ein ausdrückliches Startverbot besteht.

Mit etwas Glück und mit professionellem Verhalten können Unfälle vermieden werden. Patrick Schwarm hofft, dass die Seeadler-Piloten nie in Kollisionskurs mit Rettungshubschrauber-Piloten geraten mögen und der Club, der seit seiner Gründung 1981 nie in einen Unfall verwickelt wurde, weiterhin seine weiße Weste behält.

Lizenzentzug droht

Einen Rettungseinsatz zu behindern, kann für den Verursacher gravierende Folgen haben. Das geht von dem strafrechtlich bewerteten Tatbestand eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr bis hin zum Lizenzentzug. Darauf weist der Deutsche Hängegleiterverband (DHV), der weltweit größte Dachverband der Drachen- und Gleitschirmflieger, seine 38 000 Mitglieder hin.( fws)