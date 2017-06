Stockach Große Sprünge beim Hafenfest

Beim Ludwigshafener Hafenfest erwarten die Veranstalter tausende Besucher. Neu sind zwei Festbühnen in der Sernatingenstraße.

Kaum zu glauben, aber wahr. In diesem Jahr geht bereits das 37. Hafenfest über die Bühne, das sich neben dem Seefest mit dem internationalen Oldtimertreffen zur größten Veranstaltung am See-Ende entwickelt hat und das Jahr für Jahr immer mehr Menschen anzieht. Von Samstag, 17. Juni, 12 Uhr, bis Sonntag, 18. Juni, 17 Uhr, herrscht auf der Festmeile ein buntes Treiben, und zwar von der Sernatingen- und Hafenstraße bis zum Bürger- und Gästezentrum Zollhaus und dem Schlösslepark. Wenn der Wetter stimmt, dürften Tausende von Besuchern aus der ganzen Umgebung und darüber hinaus erwartet werden.

Im vergangenen Jahr hatte das Wetter zu Einschränkungen geführt. Der Schlösslepark war durch den starken Regen völlig durchnässt, der Nachtflohmarkt und die Circus of Illusions-Show mussten abgesagt werden. Neu in diesem Jahr sind nun zwei Festbühnen in der Sernatingenstraße: Die Nordbühne an der Ecke Schifferstraße und die Südbühne beim Stand des Musikvereins.

Los geht's am Samstag um 12 Uhr mit dem Regional- und Nachtflohmarkt in den vorderen Uferanlagen. Der Regionalmarkt hat einiges zu bieten, vom frischen Obst bis hin zu kunsthandwerklichen Gegenständen. Auch einen Vergnügungspark mit Bungee Trampolin gibt es. Der Nachtflohmarkt endet um 24 Uhr. Am Strand kann sich an beiden Tagen jeder im Stand-Up-Paddeln, Kajak- und Kanufahren üben. Offizielle Festeröffnung ist am Samstag um 17 Uhr: Gemeindekanonier Josef Zimmermann feuert sechs Schüsse aus der historischen Kanone aus napoleonischer Zeit ab und Bürgermeister Matthias Weckbach nimmt in der Sernatingenstraße – wo Vereine ihre Kochkünste unter Beweis stellen – den Fassanstich vor schenkt Freibier aus.

Gleichzeitig eröffnet auf der Nordbühne die Brass-Band des Musikvereins Ludwigshafen den musikalischen Part, ehe dort um 19 Uhr die Lustigen Hannoke aus Radolfzell übernehmen und auf der Südbühne die El Stars der Musikkapelle Bodman auftreten. Um 20 Uhr lädt der Circus of Illusion Show zu seiner Zauberkunst in den Schlösslepark ein.

Der Festsonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Bürger- und Gästezentrum Zollhaus. Musik machen am Sonntag die Musikvereine Friedingen, Hoppetenzell und Raithaslach-Münchhöf sowie die Seetal-Musikanten aus Espasingen. Ab 11 Uhr öffnet der Regionalmarkt, ergänzt durch den Floh- und Kinderflohmarkt am Zollhaus. Gegen 12.30 Uhr will der Turnverein Ludwigshafen mit einem großen Schauturnen und mit Vorführungen und Tänzen der Abteilungen am Lenk-Relief begeistern. Um 18 Uhr gibt es die letzte Circus of Ilussions-Show.

Mit dem Schiff zum Fest

Festbesucher aus Bodman und Sipplingen erhalten die Möglichkeit, mit der MS Großherzog Ludwig nach Ludwigshafen zu kommen, und zwar ab Bodman um 9.30, 12.30 und 15.30 Uhr und ab Sipplingen um 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr. Rückfahrmöglichkeit ab Ludwigshafen nach Bodman besteht um 12, 15 und 18 Uhr und nach Sipplingen um 12.45 und 15.45 Uhr. Der Fahrpreis von Bodman nach Ludwigshafen und umgekehrt beträgt 2,40, von Sipplingen nach Ludwigshafen und umgekehrt 3,50 Euro (für Kinder jeweils die Hälfte). (fws)