Bodman-Ludwigshafen Große Show der Boskopf-Narren begeistert das Publikum

Das Seeum ist für den bunten Abend des Narrenvereins der Bosköpfe zweimal ausverkauft. Die Akteure auf der Bühne zeigen sich in Hochform.

Da soll noch einmal einer sagen, die Bodmaner hätten keinen Humor. Wer so etwas behauptet, hat mit Sicherheit noch nie einen bunten Abend des Narrenvereins der Bosköpfe mitgemacht. Eine Traditionsveranstaltung, ohne die man Fasnacht in der ehemaligen Kaiserpfalz nicht vorstellen kann, auch wenn sie nur alle zwei Jahre über die Bühne geht. Spaß am laufenden Band war von den Erznarren um Präsident Wilhelm Wagner angekündigt worden und sie hatten nicht zuviel versprochen. Das Publikum im zwei Mal ausverkauften Seeum erlebte eine geballte Ladung närrischen Humors. Es bedachte am Ende der über vierstündigen Show die Akteure, die sich einmal mehr in Hochform präsentierten, mit frenetischem Beifall.

Beifall brandete auf, als der Präsident in seiner Begrüßung das charmante Ansagerpaar Diana Blessing und Svenja Schatz vorstellte. Der anschließende Auftritt der vielen Boskopfmädle, einstudiert von Sarah Ledergerber und Emily Weimann, verriet, wie erfolgreich beim Narrenverein Nachwuchspflege betrieben wird. Und dann betrat er die Bühne: Der Narrenbolizei Dave Weimann mit seiner neuen Assistentin Sina Müller im Gefolge. Entsetzen im Saal, als er einen touristischen Tsunami durch Tuttlinger ankündigte. Auch kündigte er die Ausgabe einer EBC-Card – einer Echt Bodmaner Karte – an, die allen Bürgern einen Platz und freie Verpflegung in allen Hotels und Gaststätten garantiert – auf Kosten des Kämmerers. Die Angst vor der Tuttlinger Invasion dämpften die Dance-Kids mit einem sehenswerten Auftritt.

Mit einem "Brief an einen Berliner Freund" pflegt der aus der Hauptstadt nach Bodman emigrierte Tobias Jaklin Eindrücke aus dörflicher Einsamkeit zu schildern. "Eigentlich kann ich dir nichts Weltbewegendes mitteilen, einmal davon abgesehen, dass der 23. Dorfladen seine Türen geschlossen hat und der 24. seine Pforten ebenso öffnen wird wie ein Fischmuseum, die Marienschlucht weiter vereinsamt und die Bodmaner sich mit ihrer Identität schwer tun. Und dann die vielen Bausünden, die mich ärgern." Immerhin sei ihm Bodman inzwischen ans Herz gewachsen. Auch diesmal ein ganz starker Auftritt.

Mit "Ameisenpower" unter Leitung von Cornelia Schmid gelang den Gymnastik-Damen des TSV einen fulminanter Tanz der Spitzenklasse. Angesichts der aufgrund der vielen Bebauungspläne entstehenden Wolkenkratzer mussten sich Walter Schubert und Dave Weimann schon auf den beim Seeum geplanten Turm begeben, um einen Blick in die Umgebung werfen zu können. Graf Bodman sollte jetzt daran denken, den Frauenberg aufzustocken, damit man ihn noch zu sehen bekommt, empfahlen sie. Und dann die Vertreibung der Eidechsen aus ihrem Paradies "Haiden", wofür man 7000 Euro aufgewendet habe. Und dann noch der Biber im Stockacher Yachthafen. Ludwigshafen habe genügend Bäume, die ihm seine Existenz sicherten, meinten die beiden von ihrem Ausguck. Viel Applaus auch für "Hannes und der Bürgermeister": Bertram Ledergerber und Alexander Blessing analysierten die Hochzeit des Boskopf-Präsidenten und die "weltbewegende" Wahl von Mathias Mendler zum CDU-Vorsitzenden. Zudem machten sie sich ihre Gedanken über Glyphosat. Beim Finale begeisterten Mitglieder des Boskopf-Rates tänzerisch elegant in schneeeweißem Kostüm und schwarz-weißer Strumpfhose.

Die Mitwirkenden

Tanz der Boskopmasken: Brauchtumstanz, einstudiert von den Kopf-und Hästrägern. Tanz der Boskopfmädchen: Sarah Ledergerber und Emily Weimann (Einstudierung). Narrenbolizei: David Weimann und Sina Müller. Music Battle: Dance Kids; Leitung: Amelie Wörner und Emily Weimann. Berliner Freund: Tobias Jaklin. Bodman international: Junge Boskopf-Narren, Leitung: Bertram Ledergerber, Simone Bickel, Lisa Jackels. Blick auf Bodman: Bärbel Böhringer- Hasler, Carolin Ledergerber, Bettina Lehn, Anita Grabowski. Ameisenpower: Cornelia Schmid (Einstudierung). Holzharte Jungs: Bodmaner Zimmerer, Einstudierung: Amelie Wörner, Sophie Weimann. Hannes und der Bürgermeister: Bertram Ledergerber, Alexander Blessing. "Ich bin der Boss": Jochen Brackmeyer, Louis Gieß. Crazy Legs: Mitglieder des Boskopf-Rates, Einstudierung: Elisabeth Schubert. Musik: El Stars der Musikkapelle Bodman, Leitung: Ralf Kraus. Ansage: Diana Blessing, Svenja Schatz. Gesamtleitung: Bertram Ledergeber. (fws)