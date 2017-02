Bodman Graf referiert über die Rolle der Bodmaner Ritter beim Konstanzer Konzil

Wilderich Graf von und zu Bodman erzählte in einem vollen Vortragssaal von Bodmaner Rittern, die beim Konstanzer Konzil mitwirkten und faszinierte mit den Erzählungen die Zuhörer.

Aus aktuellem Anlass hatte das katholische Bildungswerk See-End-Büro Bodman Wilderich Graf von und zu Bodman gebeten, in einem Vortrag über die Rolle der Ritter von Bodman auf dem Konzil zu Konstanz (1414-1418) einzugehen. Schließlich war dieses Ereignis der größte internationale Kongress des späten Mittelalters. Wie nicht anders bei Auftritten des Grafen zu erwarten war, platzte der Vortragsraum angesichts der vielen Zuhörer schier aus den Nähten.

Graf Bodman nannte sein Referat eine Spurensuche. Ritter von Bodman, so berichtete er, hielten sich als königliche Räte im Gefolge von König Sigismund bisweilen ständig in der Nähe des Königs auf. So waren es besonders Frischhans von Bodman und Hans Konrad von Bodman, zwei Vettern, die als Botschafter und Vögte des Königs Vertretungsaufgaben übernommen haben. Bereits bei der Planung für ein Konzil wird Ritter Frischhans von Bodman gemeinsam mit Graf Eberhard von Nellenburg für Konstanz als Konzilsort plädiert haben, da die Reichsritterschaft im Hegau und am Bodensee für die Sicherheit der Konzilsteilnehmer garantieren konnte. Anfang Juni 1414 kamen Frischhans von Bodman, Graf Eberhard von Nellenburg und Friedrich von Grafeneck, der designierte Bischof von Augsburg, als Botschafter es Königs nach Konstanz, um Quartiere für den König, die Königin und den königlichen Hof zu reservieren. Später – so berichtet die Chronik von Ulrich Richental- waren es wieder diese königlichen Botschafter, die mit dem Rat der Stadt eine Ordnung für die Anmietung von Wohnräumen für Konzisbesucher, eine Gewerbeordnung für Händler und Handwerker einen Preisspiegel für Nahrungs- und Futtermittel aushandelten.

Unter den schwäbischen Rittern bildeten die Herren von Bodman mit drei Rittern, drei Knappen und 26 Berittenen einen kleinen Trupp zur Begleitung von Papst und König bei Aus- und Einzügen. Es waren die Ritter Frischhans von Bodman, dessen älterer Bruder Hans, deren Vetter Johann Konrad aus Möggingen und als Knappen der Sohn des Frischhans Hans, Wilhelm von Homburg und Peter von Hohenegg. Johann Konrad und und dessen Neffe Hans konnte Graf Bodman als kieende Ritter auf der Kopie eines Votivbilds aus dem Kloster Salem zeigen. Graf Bodman hatte auch einen Kelch aufgenommen, den wohl Hans Konrad für den Frauenberg gestiftet hatte, da er diesen mit seinem und seiner Ehefrau Agnes von Rechberg Wappen zieren ließ. In einer Konzilschronik nach Ulrich Richental, die 1483 in Augsburg gedruckt wurde, fand schließlich Graf Bodman das Wappenschild seiner Familie an einem Ritter, dem Text zufolge Frischhans, der, wie auch Hans Konrad, beim Auszug des Papstes nach dem Konzil am 16. Mai 1418 auf einer Stange einen Kardinalshut trug.

Wie Urkunden mit dem kaiserlichen Sigel aus dem gräflichen Archiv belegen, erhielten die Herren von Bodman im Januar 1418 in Konstanz durch den König auch ihre bisherigen Lehen und Privilegien bestätigt. Im Übrigen – dazu ebenfalls eine Beauftragungsurkunde durch König Sigismund – erhielten Hans Konrad und Frischhans von Bodman weiterhin Aufträge, im Namen des Königs die Besitzungen Herzogs Friedrichs IV. von Österreich in Besitz zu nehmen und Lehen zu bestätigen. Graf Bodman konnte somit darstellen, dass dem König die Ritterschaft aus der Region bei der Organisation der Kirchenversammlung und der Durchsetzung von politischen Entscheidungen zur Hand ging. Die Königstreue des schwäbischen Adels und dessen tatkräftiger Einsatz während des Konzils führte schließlich dazu, dass der König 1422 das Verbot ständischer Koalitionen der "Goldenen Bulle" aufhob und so die Bildung der reichsritterlichen Organisationen ermöglichte.

Riesigen Beifall durfte Wilderich Graf von und zu Bodman am Schluss seines Referats entgegennehmen. Monika Lichtwald, die Leiterin des Büros Bodman, dankte im Namen des Katholischen Bildungswerkes See-End dem Referenten und insbesondere dessen Enkel Benedikt, der souverän den Computer die Bildfolgen handhabte.