Glyphosat-Verbot: Jetzt ist vor allem Handarbeit gefragt

Der Bodman-Ludwigshafener Ortsbaumeister Ralf Volber sprach im Gemeinderat über Probleme nach dem Verbot von Glyphosat. Ein adäquater Ersatz für das Unkrautvernichtungsmittel ist noch nicht gefunden. Für den Bauhof bedeutet das Mehrarbeit.

Der Gemeinderat hat die Verwendung des gesundheitsschädlichen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat verboten. Dem mehrheitlich gefassten Beschluss lag ein Antrag von Gemeinderat Christoph Leiz zugrunde. Das Unkrautvernichtungsmittel wurde bisher im Bereich der Friedhöfe und Sportanlagen eingesetzt, wozu eine behördliche Genehmigung vorlag. Jetzt hat sich Ortsbaumeister Ralf Volber, dem der Bauhof untersteht, in einem Schreiben an Bürgermeister Matthias Weckbach und die Mitglieder des Gemeinderates gewandt. Volber bedauert, dass weder das Ortsbauamt noch der Bauhof zum Thema gehört worden seien. Er habe aus der Bevölkerung immer positive Rückmeldungen zu den Arbeiten erhalten.

"Mit diesen Arbeiten haben wir uns eine Messlatte auferlegt, die wir gerne aufrecht erhalten möchten. Dies wird aber nun nicht mehr ohne Weiteres möglich sein," heißt es in dem Schreiben. Für das Glyphosat gebe es keinen adäquaten Ersatz, betont Volber. Dies sei ihm vom Beamten im Landwirtschaftsamt bestätigt worden. Es stünden viele Produkte zur Verfügung, beispielsweise Finalsan, das aber wenig Wirkung zeige. Die Herstellung des Glyphosat unterliege in keinem anderen Land einer derart strengen Kontrolle wie in Deutschland. Die Unzulänglichkeiten bei der Herstellung in anderen Ländern seien hingegen problematisch.

Volber sei auf ein Mittel namens Essigessenz gestoßen und habe es ausprobiert. Die Mitarbeiter hätten über Schwindel und Augenbrennen geklagt. Deshalb habe man von seiner Verwendung Abstand genommen. Dieses Mittel befinde sich in einer Grauzone und es stehe wohl sein Verbot an. "Uns bleibt nur die mechanische Anwendung", macht Ralf Volber deutlich. Die Folge sei nun ein deutlich höherer Aufwand an eigener Arbeitskraft oder eine Fremdbeauftragung. Für den Bereich der mechanischen Anwendung bleibt für den Ortsbaumeister der Einsatz einer Wurzelbürste, wie bisher auch schon verfahren wurde. Mit dem Radlader habe man die Möglichkeit dazu, jedoch verbleibe das Unkraut zunächst auf der Fahrbahn und könne erst später aufgenommen werden. Auf wassergebundenen Decken, Splitt-Bereichen. Gehwegen, Friedhöfen und Sportanlagen sei der Einsatz der Wurzelbürste jedoch nicht möglich. Das Abbrennen mithilfe von Gas sei möglich, allerdings entstehe dabei unerwünschter CO 2 -Ausstoß. "Bleibt die Möglichkeit der Umgestaltung gewisser Bereiche, die aufwändig und kostspielig sein wird," so Volbers Schlussfolgerung.

Gesundheitsschädlich

Viele Studien weisen darauf hin, dass der Wirkstoff Glyphosat nicht nur bedenklich, sondern tatsächlich auch für die Gesundheit gefährlich ist. Wie eine Leipziger Forschungsgruppe um Professor Monika Krüger nachweisen konnte, sind inzwischen Rückstände von Glyphosat im Urin von Menschen und Tieren zu finden – auch, wenn diese nicht direkt mit Glyphosat in Kontakt gekommen sind. Diesen Befund bestätigt eine vom BUND initiierte Untersuchung. Dies lässt darauf schließen, dass Glyphosat über Lebens-und Futtermittel aufgenommen wird. (fws)