Bodman-Ludwigshafen Glatte Fahrbahn führt zu Zusammenstoß im Fuchsweg

Die glatte Fahrbahn verhinderte ein effektives Bremsen: Im Fuchsweg in Ludwigshafen sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen.

Im Fuchsweg in Ludwigshafen sind am Mittwoch gegen 17.15 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Aufgrund der glatten Fahrbahn hätte eine Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als ein anderes Auto rückwärts in eine Hofeinfahrt fuhr, teilt die Polizei mit. Die beiden Fahrer wurden durch den Unfall nicht verletzt. An den beiden Autos entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt rund 3000 Euro.