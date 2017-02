Ludwigshafen Glanzvolles Narrenfest im Hasennest beim Umzug der Bosköpfe und Seehasen in Ludwigshafen

Ludwigshafen war gestern fest in Narrenhand. Gemeinsamer Umzug der Bosköpfe und Seehasen.

„Holet’s raus, schlupfet nei, d’Fasnet könnt’ it schöner sei!“ Unter diesem Motto stand der traditionelle, gemeinsame Umzug der beiden Narrenzünfte der Bosköpfe und Seehasen, der am gestrigen Fasnachtssonntag in Ludwigshafen über die Bühne ging. Und die Närrinnen und Narren ließen sich das nicht zwei Mal sagen. Sie setzten das Motto, das eine ganze Menge Variationen zuließ, in vielfältiger Weise um. Es hat sich schon längst in der ganzen Umgebung herumgesprochen, dass es sich lohnt, an diesem Tag Fasnacht am See-Ende zu feiern. So erlebten viele Zuschauer, die die Umzugsstraßen umsäumten, ein buntes und glanzvolles Narrenfest im Hasennest voller Fröhlichkeit und Humor. Der Wettergott war mit milden Temperaturen ganz aufseiten der Narren. Unter den vielen Gästen war auch der Altbürgermeister der Partnerstadt Mügeln (Sachsen), Gotthard Deuse mit seiner Ehefrau Eva. Sie hatten es sich auch dieses Mal nicht nehmen lassen, die über 600 Kilometer weite Reise anzutreten, um den Fasnachtssonntag mit den Seehasen und Bosköpfen am Bodensee zu verbringen.

Schon gleich nach dem Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Narrenzunft Seehasen in der von den Narren im vollen Häs besetzten Pfarrkirche St. Otmar wurde es im mit bunten Bändern geschmückten „Hasendorf“ lebendig. Neben dem Schmotzige Dunschtig ist nämlich der Fasnachtssonntag der zweite Hauptfeiertag für die Narren am See. Da muss man raus und sich rechtzeitig einen guten Platz für die große Narrenschau sichern. Wie schon 2016 startete der Umzug wieder am Bahnhof und führte durch die gewohnten, von Polizei und Feuerwehr gesicherten Umzugsstraßen, wo er am katholischen Gemeindezentrum endete.

Beeindruckend das Auftreten der Musikkapelle Bodman und des Musikvereins Ludwigshafen in origineller Kostümierung. Die Bosköpfe hatten sich, wie bei jedem Auftritt in der „Hauptstadt“ größte Mühe gemacht, auch diesmal zu glänzen und die Zuschauer zu begeistern, was ihnen bestens gelang.

Der Narrenbolizei Dave Weimann hatte ja am bunten Abend einen großen Auftritt angekündigt. Und er hatte nicht zu viel versprochen. Im nächsten Jahr wird der gemeinsame Umzug in Bodman im Zeichen des 80. Geburtstages der Bosköpfe stehen, und neben den Ludwigshafener Seehasen werden auch weitere Zünfte aus der Umgebung das Defilee der Narren zu einem besonderen Ereignis machen. Um möglichst vielen Bodmaner Narrenfreunden die Teilnahme am Umzug zu ermöglichen, wurde die sich derzeit in der Winterruhe befindliche MS Großherzog Ludwig aktiviert, die um 12 und 13 Uhr die Gäste ans andere Seeufer übersetzte und auch um 16 und 17 Uhr wieder zurückbrachte. Aber nicht nur die einzelnen Gliederungen der beiden Narrenzünfte erfreuten mit ihren närrischen Verkleidungen das Publikum, sondern auch zahlreiche Vereine beteiligen sich traditionell an diesem alljährlichen Spektakel. Nach dem Umzug wurde nicht nur im Gemeindezentrum, sondern auch in den Gaststätten und auf den Straßen fröhlich gefeiert.



Lange Umzugs-Tradition

In Ludwigshafen hat die Begeisterung für die Fasnacht eine lange Tradition, die sich bis auf das Jahr 1876 zurückverfolgen lässt, noch vor der Gründung des Narrenvereins 1883. Die Narrenzunft Seehasen, die 1959 die Narrenvereinigung Hegau-Bodensee mit begründete, führte 1960 den ersten Narrentag der Vereinigung durch und wurde damit zum Vorbild künftiger Narrentage. Mit den Bodmaner Bosköpfen, mit denen seit Bildung der Einheitsgemeinde Bodman-Ludwigshafen ein freundschaftliches Verhältnis besteht, einigte man sich auf einen gemeinsamen Umzug, der seit 1998 in beiden Ortsteilen stattfindet. (fws)