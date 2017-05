Bodman-Ludwigshafen Gewerbeverein Bodman-Ludwigshafen gibt sich neues Profil

Die Mitglieder des Gewerbeverein Bodman-Ludwigshafen bestimmten über einen Fragebogen den künftigen Kurs des Vereins mit. Der Vorsitzende Klaus Gohl verkündete, dass er 2019 sein Amt abgeben will. In diesem Jahr gibt es unter anderem im September ein Gewerbepanorama.

Die Neuausrichtung des Gewerbevereins bestimmte die diesjährige Hauptversammlung. Für den Vorstand war es an der Zeit, das Profil des Vereins im Zusammenwirken mit den Mitgliedern den Herausforderungen der heutigen Zeit anzupassen. Dazu hatte der Vorstand einen elektronischen Fragebogen an die Mitglieder verteilt, den der Bodmaner Unternehmer Achim J. Rehaag entworfen hatte und auch erläuterte.

So konnten sich die Mitglieder zu verschiedenen Themenfeldern, denen künftig besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden soll, äußern und auch mit Vorschlägen aufwarten. Die Fragen bezogen sich auf die Mitwirkung an den neuen Medien, Digitalisierung, Information, Innovation, Einflussnahme auf die regionale und kommunale Politik, Veranstaltungen, Vorträge und Trends. Die Mitglieder machten von dieser Art Mitbestimmung regen Gebrauch. Das Ergebnis, das von dem Informationstechnologen und Vorstandsmitglied Maximilian Weber elektronisch erfasst und visuell dargestellt wurde, überraschte keineswegs und zeigte auf, wie fortschrittlich die Mitglieder denken. Alle Fragen wurden erschöpfend und positiv beantwortet und gaben dem Vorstand die künftige Ausrichtung ihrer Arbeit vor, die dem Gewerbeverein eine aktivere Rolle in seiner Außenwirkung und Wahrnehmung seiner Interessen auferlegt. In der anschließend lebhaften Diskussion gab es eine Analyse des Ergebnisses der Fragebogenaktion, in deren Verlauf auch Kritik an der Kommunalpolitik geübt wurde, wenn es um die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen hiesiger Unternehmen geht. Diesbezüglich wünschen sich die Mitglieder mehr Einfluss auf das politische Geschehen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung berichtete der Vorsitzende Klaus Gohl, dass es derzeit 73 Mitglieder gebe und der Gewerbeverein den Kunstverein Bodman-Ludwigshafen bei der Rückkehr der Skulptur Yolanda unterstützt habe. Gohl sprach sich dafür aus, kleinere einheimische Unternehmen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen zu berücksichtigen, spülten sie doch durch ihre Gewerbesteuer eine Menge Geld in die Gemeindekasse. Schließlich träten sie auch als Sponsoren in Erscheinung.

Auch Abschiede und Neuwahlen standen auf der Tagesordnung. Vor den anstehenden Teilwahlen sprach sich Wilhelm Wagner, der zusammen mit Robert Hildebrand die Kasse geprüft hatte, für die Entlastung der Kassiererin, die hervorragende Arbeit geleistet habe, aus. Dem folgte die Versammlung einstimmig. Da Maria Stoffel-Schwarz nicht anwesend sein konnte, verlas Gohl den Kassenbericht, der für das vergangene Jahr erfreuliche Zahlen aufwies. Vorsitzender Klaus Gohl überraschte die Versammlung mit der Ankündigung, dass er nur noch bis 2019 als Vorsitzender die Verantwortung für den Verein tragen wolle.

Der Verein blickt auf zwei bedeutende Termine in diesem Jahr voraus: Am Sonntag, 9. Juli, soll der 7. Unternehmerabend im Seeum über die Bühne gehen und am Sonntag, 17. September, findet im katholischen Gemeindezentrum in Ludwigshafen ein Gewerbepanorama mit einer Freilichtausstellung in der St. Otmarstraße statt. Einheimische Betriebe werden einen breiten Querschnitt durch ihr Leistungsvermögen zeigen. Auch benachbarte Firmen seien willkommen. Die Kosten bezeichnete Gohl als überschaubar.

Teilwahlen

In der diesjährigen Hauptversammlung des Gewerbeverein Bodman-Ludwigshafen gab es Teilwahlen einzelner Vorstandsposten. Der bisherige Schriftführer Christoph Rettich wurde wieder einstimmig in seinem Amt bestätigt. Für die ausscheidende, langjährige Kassiererin Maria Stoffel-Schwarz wurde Jochen Lienert, Firmenbetreuer bei der Volksbank Überlingen-Stockach, neu in dieses Ressort gewählt. Als neuer Beisitzer erhielt René Rettich das Vertrauen der Gewerbevereins-Mitglieder der Versammlung.

