Konstanz/Bodman-Ludwigshafen/Sipplingen/Überlingen Gesperrte Zugstrecken und Straßen durch Unwetter am Bodensee

Über die Bodensee-Region ist ein Unwetter mit starken Regenfällen und Windböen hinweggezogen. Mehrere Zugstrecken mussten in der Nacht zum Samstag wegen umgestürzter Bäume oder abgerutschter Hänge gesperrt werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.

Betroffen waren unter anderem eine Bahnstrecke zwischen Überlingen (Bodenseekreis) und Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz), sowie Gleise zwischen Radolfzell und Konstanz. Die Bahn stellte einen Schienenersatzverkehr bereit, bis die Strecken am Samstagmorgen wieder freigeben wurden.

Wegen der Gewitter und starken Windböen wurde am Samstagabend das Überlinger Promenadenfest abgebrochen. Das Festgelände wurde geräumt. An drei Zelten entstand durch das Unwetter Schaden, aber es gab keine Verletzten.

In Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) sperrte die Polizei in der Nacht zum Samstag die Ortsdurchfahrt, nachdem die Straße von Wasser und Schlamm überflutet wurde. Auch in Sipplingen (Bodenseekreis) sperrten Beamte Straßen wegen abgerutschter Hänge. Verletzt wurde demnach niemand. In den Orten liefen zahlreiche Keller voll mit Wasser.



In einigen Teilen um den Bodensee herum kam darüber hinaus zu Stromausfällen. Die Polizei kennt die genaue Ursache der Ausfälle noch nicht, geht aber davon aus, dass die Störungen durch das Unwetter hervorgerufen wurden.

Mehrere Zugstrecken gesperrt

Mehrere Zugstrecken waren am Abend wegen umgestürzter Bäume, unterspülter Gleise sowie beschädigter Oberleitungen vorübergehend gesperrt worden. Betroffen waren schwerpunktmäßig die Bahnstrecken zwischen Radolfzell (Kreis Konstanz) und Friedrichshafen (Bodenseekreis) sowie zwischen Radolfzell und Konstanz. Bei Sipplingen rutschte eine Schlammlawine über die Gleise. Das Gleis blieb allerdings befahrbar.



Bei Markelfingen (Kreis Konstanz) mussten 70 Reisende von Feuerwehr und Bundespolizei aus einem Zug evakuiert werden, der aufgrund auf die Gleise gestürzter Bäume nicht mehr weiterfahren konnte. Verletzt wurde niemand.



Die Bahn stellte - auch grenzüberschreitend in die Schweiz - Schienenersatzverkehr bereit, bis die Strecken am heutigen Samstagmorgen wieder komplett freigegeben werden konnten. (Quelle: Bundespolizei)