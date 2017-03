Bodman-Ludwigshafen Gemeinderat wälzt Ideen für Zukunft der Bodensee-Gürtelbahn

Die Bodensee-Gürtelbahn gehört zu den wenigen Strecken, auf denen noch elektrifiziert werden muss. In die alten Dieselwagen investiert die Bahn künftig nicht mehr. Wie soll es nun weitergehen? Der Gemeinderat Bodman-Ludwigshafen spricht über Ideen.

Die weitere Entwicklung der Bodenseegürtelbahn ist ein Thema in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 14. März, 19 Uhr, im Seeum in Bodman (Sitzungssaal). Es geht dabei um die Umstellung vom veralterten Dieselbetrieb auf die Elektrotechnik. Die Gemeinde war 2011 dem Interessenverband zur Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn beigetreten. Dieses Projekt ist allerdings nicht in den aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen worden. Bund und Länder haben sich jedoch grundsätzlich auf eine Fortführung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) im bisherigen Umfang über 2019 hinaus für weitere 15 Jahre geeinigt. Zudem hat die Landesregierung im Koalitionsvertrag angekündigt, den Lückenschluss auf der Bodenseegürtelbahn im Rahmen einer Elektrifizierungsoffensive anzugehen. Das Referenzkonzept des Landes (Zielkonzept 2025) sieht die Elektrifizierung mit einem stündlichen Interregio (IRE), einer stündlichen Regionalbahn (RB) zwischen Radolfzell und Friedrichshafen sowie einer stündlichen RB-Verdichtung zu den Hauptverkehrszeiten zwischen Markdorf und Friedrichshafen vor. Die Wagen der Bodensee-Gürtelbahn sind alt. Und in Dieselzüge wird in Zukunft nicht mehr investiert.

Unabhängig davon hat der Bodenseekreis in mehreren Studien das Potential der Strecke, die mögliche Fahrplangestaltung und den dafür benötigten Infrastrukturausbau untersucht. Das Vorzugskonzept der Region sieht neben dem stündlichen IRE zweistündliche RB-Leistungen im angenäherten Halbstundentakt zwischen Singen und Friedrichshafen vor. Wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist, favorisiert der Bodenseekreis dieses Konzept, das allerdings mit erheblichen Mehrkosten gegenüber dem Referenzkonzept verbunden ist.

Darüber hinaus ist von Interesse, welche potentiell zusätzlichen Haltepunkte (Stahringen oder Espasingen) eingerichtet werden können, auch geht es um baulich notwendige Änderungen am Bahnhof Ludwigshafen sowie um die Vermeidung von Oberleitungen in kritischen beziehungsweise sensiblen Bereichen. Vor allem in Sipplingen bestehen gegen den Bau von Oberleitungen erhebliche Bedenken. Da die Bodensee-Gürtelbahn insbesondere zwischen Ludwigshafen und Überlingen direkt am Seeufer vorbeiführt, muss sie sich auch ästhetischen Betrachtungen unterwerfen. Handfeste Gründe gegen Oberleitungen bedeuten auch die zahlreichen Werften und Bootsanlagen. In Ludwigshafen hätte dies auf einen Betrieb entscheidende und sogar existentielle Auswirkungen, wie es in der Sitzungsvorlage für die Gemeinderatssitzung heißt.

Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen wird natürlich die Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn allein schon deswegen unterstützen, weil sie dem Interessenverband zu ihrer Elektrifizierung beigetreten ist. Sie wird aber finanziell gefordert sein. Es ist von 1,4 Millionen Euro und einem sechsstelligen Anteil an den Planungskosten nach dem heutigen Stand die Rede. Bodman-Ludwigshafens Bürgermeister Matthias Weckbach wird in der Sitzung das Projekt erläutern und sich die Meinung des Gemeinderats anhören.

Bahnhof seit 1895

Der 25. August 1895 war für das damalige Sernatingen, das heutige Ludwigshafen, ein Meilenstein. Die Bodenseegürtelbahn auf der Strecke Stahringen – Überlingen wurde eingeweiht und damit auch der Bahnhof in Sernatingen eröffnet. Dazu war sogar der Großherzog Friedrich I. erschienen und machte Hoffnungen auf eine große wirtschaftliche Zukunft. Damals fuhren Dampfzüge. Heute sind Dieseltriebwagen im Einsatz. In naher Zukunft sollen sie aber der Elektrifizierung der Bodensee-Gürtelbahn weichen. (fws)