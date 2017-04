Bodman-Ludwigshafen Gemeinderat hat Vandalismus satt: Grillplätze kosten jetzt Miete und Kaution

Die Testphase ohne Anmeldung, Miete und Kaution hat sich nicht bewährt: Auf den beliebten Grillplätzen in Bodman-Ludwigshafen kam es immer wieder zu Zerstörungen. Der Gemeinderat ist es jetzt leid – und beschließt eine Gebührenordnung. Jeder Nutzer muss eine Kaution hinterlegen. Miete zahlen aber nur Auswärtige.

Nach dem Touristikausschuss beschäftigte sich nun auch der Gemeinderat mit dem Thema Grillplätze. Die zwischenzeitlich kostenlos mögliche Nutzung hatte sich nicht bewährt, und nun stellte das Gremium eine neue Kostenordnung auf.

Die Ratsmitglieder beschäftigten sich mit der Empfehlung des Touristikausschusses, und es entwickelte sich eine intensive Diskussion. Es bestanden keine Zweifel, eine mietfreie Nutzung der Grillplätze nicht mehr zuzulassen. Die Meinungen tendierten mehr in Richtung einer höheren Gebühr und Kaution. Ratsmitglied Klaus Gohl unterstützte den Vorschlag seines Kollegen Michael Koch, die Nutzungsgebühr auf 50 Euro und Kaution auf 100 Euro anzuheben und einheimischen Nutzern die Gebühr zu erlassen. Gemeinderat Alessandro Ribaudo plädierte dafür, Veranstaltungen auf dem Grillplatz im Ludwigshafener Bettental wegen der Nähe von Wohnsiedlungen nur bis 23 Uhr zu genehmigen.

Mit überwältigender Mehrheit gab es folgenden Beschluss: Eine Vermietung gibt es nur gegen Voranmeldung. Auswärtige Nutzer haben eine Gebühr in Höhe von 50 Euro und eine Kaution von 100 Euro zu entrichten. Einheimische Nutzer müssen keine Miete, aber ebenfalls eine Kaution von 100 Euro hinterlegen. Veranstaltungen im Bettental müssen um 23 Uhr enden. Die Grillplätze werden verstärkten Kontrollen unterzogen.



Und das war die Vorgeschichte: 2016 war die Benutzung der Grillplätze zunächst für ein Jahr auf Probe kostenlos und ohne Reservierung möglich, nachdem es zuvor immer jeweils eine Miete von 15 Euro sowie eine Kaution in Höhe von 50 Euro gegeben hatte. Miete und Kaution waren benutzt worden, um die Kosten fürs Aufräumen und für Reparaturen zu decken. Allerdings hatte sich zunehmend das Problem ergeben, dass oft Leute ohne Anmeldung grillten und Chaos hinterließen. Der Bauhof konnte die dadurch nötigen Arbeiten nicht mehr kostendeckend stemmen. Eine Testphase ohne Anmeldung, Mietkosten und Kaution brachte jedoch auch nichts. Es gab zunehmend Müll und Zerstörungen.

Als der Touristikausschuss im März über das Thema beriet, war das Ergebnis die Empfehlung an die Gemeinde, die Gebühren wieder einzuführen. Allerdings dachte der Ausschuss dabei an die vorherige Höhe von 15 Euro Miete für alle Nutzer und 50 Euro Kaution. Außerdem sollten die Grillplätze wöchentlich mindestens zwei Mal kontrolliert werden. Der Rat bevorzugte dann aber die nun beschlossene Regelung.

Beliebte Grillplätze

Die beiden Grillplätze in der Seegemeinde – Gütletal in Bodman und Bettental in Ludwigshafen – zählen bei den Grillfreunden zu den besonders beliebten Grillstätten. In idyllischer Lage zwischen Wald und Wiesen, bieten sie Ausblicke auf den Bodensee. Die Gemeinde und freiwillige Helfer bringen die Einrichtungen, die immer wieder verwüstet werden, regelmäßig auf einen guten Stand. Dem Vandalismus versucht die Gemeinde jetzt einen Riegel vorzuschieben. Nach einer Testphase ohne Kosten und Anmeldung gibt es jetzt wieder eine Anmeldepflicht. Einheimische zahlen 100 Euro Kaution, aber keine Miete; Externe – in ihren Reihen werden die Hauptverursacher von Verwüstungen gesehen – hinterlegen 100 Euro Kaution und zahlen 50 Euro Miete. (fws)