Bodman-Ludwigshafen Gemeinde verzichtet künftig auf Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat

Der Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen stimmt dem Antrag von Christoph Leiz zu, auf öffentlichen Flächen keine glyphosathaltigen Pflanzenvernichtungsmittel mehr einzusetzen. Das Herbizid gilt als schädlich für Menschen und Tiere.

Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen verzichtet ab sofort auf die Anwendung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. So entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Grund war eine Anfrage von Gemeinderat Christoph Leiz (Bündnnis 90/Grüne), ob auf gemeindlichen Grünflächen Glyphosat zum Einsatz kommt. Auf die positive Antwort hin beantragte Leiz, dieses Mittel nicht mehr im Grünflächenbereich der Gemeinde einzusetzen. Er begründete seinen Antrag damit, dass dieser Wirkstoff nicht nur gesundheitlich bedenklich, sondern tatsächlich auch äußerst gefährlich sei, wie ernst zu nehmende Studien ergeben hätten. Schon in geringen Mengen schädige Glyphosat die DNA von Menschen und Tieren. Die Abstimmung ergab eine Mehrheit für das Verbot der Anwendung dieses Herbizids mit sofortiger Wirkung.

Ortsbaumeister Ralf Volber teilte auf Nachfrage dem SÜDKURIER mit, dass die Gemeinde für die Anwendung von Glyphosat eine behördliche Freigabe besitze. Das Mittel sei bisher nur auf den Friedhöfen und Sportplätzen in Randbereichen angewendet worden, niemals aber in Park- und den Uferanlagen sowie in sonstigen Grünanlagen außerhalb der Uferbereiche. Glyphosat sei das einzige wirksame Mittel gegen besonders hartnäckiges Unkraut. Die Bauhofmitarbeiter hätten die Order gehabt, mit Glyphosat besonders behutsam umzugehen. Volber befürchtet künftig nun aber mehr Aufwand für die Beseitigung von Unkraut auf den genannten Flächen.

Glyphosat ist seit 1974 auf dem Markt als Hauptwirkstoff des damals neuen Totalherbizids Roundup. Inzwischen ist es zum meist verwendeten Pflanzenvernichtungsmittel der Welt aufgestiegen. Glyphosathaltige Produkte werden in Grünanlagen, Hobbygärten in hohen Maßen, aber vor allem in der Landwirtschaft zur Vernichtung unerwünschter Pflanzen versprüht. Hier wird dieses Herbizid von Beginn an als ertragssteigerndes Mittel gefeiert, gesundheitliche Gefahren wurden nicht gesehen. Doch seit einigen Jahren werden kritische Stimmen lauter, die auf eine Vielzahl von möglichen negativen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und die Umwelt aufmerksam machen. Schon in geringen Mengen schädigen Studien zufolge Glyphosat und Roundup die DNA von Menschen und Tieren. Darüber hinaus weist eine neueste Studie darauf hin, dass Glyphosat solchen Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes und Krebs den Weg ebnen sowie zu Depressionen, Herzinfarkten und Unfruchtbarkeit führen könnte.

Nicht zuletzt hat Glyphosat hohe negative Auswirkungen auf Bodenfruchtbarkeit und Bodenleben. Was durch Glyphosat verursachte Schäden betrifft, so sorgten in der Vergangenheit unter anderem Krankheits- und Todesfälle in Argentinien für Aufmerksamkeit. Doch auch hierzulande können die Auswirkungen von Glyphosat beobachtet werden. Landwirte berichten über Atemwegsbeschwerden und Hauterkrankungen. Und auch ein zunehmender Verlust der biologischen Vielfalt, wie etwa das rapide Bienensterben in den vergangenen Jahren wird mit dem Einsatz von Glyphosat in Verbindung gebracht. Es gibt allerdings auch Einschätzungen eines Fachgremiums innerhalb der Weltgesundheitsorganisation, das bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Glyphosat kein Gesundheitsrisiko für Menschen sieht.

Was sagt die Politik zu Glyphosat? Als erwähnenswerte Entwicklung kann inzwischen die Zustimmung des Bundesrates gelten, den Einsatz von Glyphosat zumindest für Haus- und Kleingärten zu untersagen. In Rheinland-Pfalz wurde der Einsatz glyphosathaltiger Herbizide auf öffentlichen Flächen 2015 durch das Umweltministerium verboten. Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen hat jetzt ebenfalls reagiert und durch der Initiative von Gemeinderat Christoph Leiz auf ihren Flächen von der Anwendung dieses Herbizids Abstand genommen.

Wirkungsweise

In Deutschland sind derzeit 84 glyphosathaltige Produkte zugelassen. Gemein ist ihnen, dass sie mit Glyphosat einen Hauptwirkstoff beinhalten, der sowohl nicht-selektiv als auch systemisch wirkt. Dies bedeutet zum einen, dass der Wirkstoff nicht bloß gegen bestimmte Pflanzen wirkt, sondern generell gegen alle, und sich zum anderen über die Pflanzensäfte in sämtliche Pflanzenteile verteilt. Hinzu kommen bei vielen Produkten weitere Wirkstoffe, die dafür sorgen können, dass das Glyphosat an den Pflanzen haften bleibt und leichter in sie eindringen kann. Derzeit liegt die Gesamtmenge des weltweit eingesetzten Glyphosats bei 740.000 Tonnen pro Jahr. (fws)