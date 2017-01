Bodman-Ludwigshafen Gemeinde unterstützt erfolgreichen Jungsegler

Tom Lembcke, der mit seinem Partner Konstantin Steidle eine bemerkenswerte Saison hatte, kommt in den Genuss einer finanziellen Förderung

In seiner jüngsten Sitzung behandelte der Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen einen Antrag des Yachtclubs Ludwigshafen (YLB) auf Gewährung eines Zuschusses für seinen Nachwuchssegler Tom Lembcke, der sich für die Jugend-Europameisterschaft der 420er-Segelklasse qualifiziert hat. Das Team Lembcke (YLB) und Steidle (Bodensee Yacht-Club Überlingen, BYCÜ) hat nämlich durch seine nachhaltig guten Leistungen bei den Ausscheidungsregatten in Warnemünde, Berlin und Kiel einen hervorragenden vierten Platz von über 100 gewerteten Teams aus ganz Deutschland erreicht. Das Team Lembcke/Steidle war bei dem Wettbewerb erfolgreich und wurde mit Platz 25 bestes deutsches Team von 83 Startern.

Für die Teilnahme an der Europameisterschaft in Balatonfüred in Ungarn fielen Kosten von 2500 Euro an. Das Startgeld betrug 2100 Euro, dazu kamen die Kosten für den Transport des Bootes. Der YLB hat, um seinen Nachwuchssegler Tom Lembcke den Start zu ermöglichen, einen Zuschuss von 500 Euro gewährt. Wie der Präsident des Yachtclubs, Ralf Thimm, erklärte, habe der Club aufgrund anderweitiger, vielseitiger Verpflichtungen die Kosten nicht voll übernehmen können.

Die Gemeinde wiederum fördert laut Richtlinien über die Vereinsförderung im Interesse aller Einwohner die Arbeit und das Wirken der örtlichen Vereine. Durch laufende und einmalige Zuschüsse soll den einzelnen Gemeinschaften die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglicht beziehungsweise erleichtert werden. Die Förderung wird nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe gewährt. Die Richtlinien enthalten auch die "Sonderförderung Jugend".

Unter Bezugnahme auf diese Förderungsrichtlinien hatte sich der Yachtclub an die Gemeinde wegen eines Zuschusses aus dem Fördertopf gewandt. "Wünschenswert wäre eine Regelung, analog des vergangenen Jahres, als man seitens der Gemeinde dankenswerterweise auch eine erhebliche finanzielle Unterstützung habe erfahren dürfen", äußerte sich der Präsident. Dass die Jugendförderung kein leeres Versprechen ist, hat der Gemeinderat gerade in der Vergangenheit wiederholt bewiesen. Die Gemeinde hatte bereits im Jahr 2015 einen Zuschuss von 500 Euro geleistet. Der damalige Beschluss lautete dahingehend, dass die Gemeinde einen Zuschuss bis zu 1000 Euro leistet, jedoch höchstens bis zu dem Betrag, den der Yachtclub als Zuschuss leistet. Von Verwaltungsseite wurde darauf hingewiesen, dass die Jugendförderung ausschließlich an den Verein und nach bestimmten Regeln erfolgt und eine Einzelförderung nach den Förderrichtlinien nicht vorgesehen ist.

Man war sich im Gremium über die Gewährung eines Zuschusses an den Verein im Klaren, der Regelung zufolge, also in Höhe des Zuschusses, wie ihn der Yachtclub gewährt. Der Vorschlag von Gemeinderat Christoph Leiz, trotzdem einen Zuschuss von 1000 Euro zu gewähren, fand keine Mehrheit. Sollte aber der Yachtclub seinen Zuschuss auf 1000 Euro aufstocken, wäre auch die Gemeinde bereit, nachzuziehen.