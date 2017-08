Der Kreuzungsbereich Seestraße/Kaiserpfalzstraße in Bodman wird übersichtlicher gestaltet. Die Kaiserpfalzstraße hat künftig Vorfahrt.

Im Rahmen des Sanierungsprogramms Altort Bodman erfahren auch die Kaiserpfalzstraße und insbesondere im vorderen Kreuzungsbereich die Seestraße eine Umgestaltung. Die Abzweigung Seestraße/Kaiserpfalzstraße ist ein wichtiger Kreuzungsbereich im Bodmaner Straßennetz. Der erste Bauabschnitt zur Neugestaltung der Kaiserpfalzstraße vom Bereich Kirche bis zum Café Hasler wurde in zwei Unterabschnitte aufgeteilt. Während der erste Abschnitt in diesen Tagen vor der Fertigstellung steht, ist beabsichtigt, den zweiten Abschnitt mit dem sensiblen Kreuzungsbereich Seestraße/Kaiserpfalzstraße über das Winterhalbjahr 2017/18 zu bauen. Darüber hat man sich im Gemeinderat schon mehrmals unterhalten, ehe in der jüngsten Sitzung endgültig Nägel mit Köpfen gemacht wurden.

Die Einmündung soll umgebaut werden, um den Vorrang der Kaiserpfalzstraße auch baulich deutlich erkennbar zu machen und für alle Verkehrsteilnehmer eine bessere Übersicht zu ermöglichen. Auch für den Gehweg wurde eine zufriedenstellende Lösung erzielt. Bewusst muss sein, dass bei einer deutlichen Krümmung des Kreuzungspunktes die Sicht zum sogenannten Lindebuckel hoch tendenziell besser wird. Vom Planungsbüro Reckmann (Owingen) wurden zwei Varianten zur Planung des Kreuzungsbereich Seestraße/Kaiserpfalzstraße bei einem Vor-Ort-Termin vorgestellt. Dazu gab es vonseiten des Gemeinderates wichtige Anregungen und Überlegungen. Die verschiedenen Varianten wurden mittels Schleppkurven und Höhenlage vom Planungsbüro geprüft. Bei einem weiteren Vor-Ort-Termin vor der letzten Sitzung wurde vom Planungsbüro eine dritte Variante vorgestellt. Das Ergebnis zeigte auf, dass eigentlich alle drei Varianten zur Ausführung geeignet sind.

Wichtig war für die Ratsmitglieder, sichere Fußwege mit ausreichenden Gehwegbreiten zu schaffen und ebenso sollte darauf geachtet werden, dass aus der Seestraße Richtung Weiler auch mit Bussen, Erntefahrzeugen und Bootstransportern sicher gefahren werden kann. Die gewünschte Gehwegbreite war schon immer Bestandteil der Planung. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, den Gehweg im kritischen Bereich auszubauen. Die Fußwegbeziehung sei durch die Darstellung des Gehweges mittels Pflastersteinen deutlich gegeben. In der Sitzung wurden die verschiedenen Varianten kombiniert, sodass eine für beide Seiten verträgliche Lösung gefunden werden konnte. Der Gehweg auf der Bergseite der Kaiserpfalzstraße wird von der Volksbank an der Seedomaine vorbei bis zur Schule durchgeführt. Allerdings müssen hierfür einige Parkplätze geopfert werden. Für den Gemeinderat war die Sicherung des Fußgängerverkehrs von besonderer Wichtigkeit, zumal dieser Gehweg auch von den Schulkindern in Anspruch genommen wird. In der Sitzung hatte sich Gemeinderat Christoph Leiz für eine andere Gehweglösung eingesetzt, die dem Fußgängerverkehr, insbesondere den Schulkindern, seiner Ansicht nach noch mehr entgegengekommen wäre. Er hatte seinen Vorschlag zum Antrag erhoben, dieser wurde aber vom Gremium abgelehnt.



Bessere Übersicht

Der Kreuzungspunkt Seestraße/Kaiserpfalzstraße erfährt eine Entschärfung. Die bereits versuchsweise eingeführte Lösung, die der Kaiserpfalzstraße gegenüber der Seestraße den Vorrang einräumt, hat sich bewährt. Bisher hat sich an diesem Nadelöhr noch kein Unfall ereignet. Der Vorrang der Kaiserpfalzstraße wird aber noch deutlicher markiert werden. Die Planung räumt allen Verkehrsteilnehmern eine noch bessere Übersicht ein. Die Einmündung werde so gestaltet, dass auch Busse, Obstzüge und Bootstransporte unproblematisch passieren können. (fws)