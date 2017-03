Defekte Hausschieber für die Wasserversorgung führen zu höheren Kosten bei Arbeiten an der Kaiserpfalzstraße in Bodman.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung ganz ordentlich in den Investitionstopf gegriffen. Neben der Auftragsvergabe für die Bahnunterquerung im Rahmen des Projekts Hochwasserschutz Mühlbach an die Firma Hämmerle in Oggelshausen für 469 200 Euro vergab er mehr als 460 000 Euro für weitere Investitionen, so für den Bau des Gehweges vom Linde-Areal bis zur Kirche St. Peter und Paul in Bodman und für Anschaffungen für den Bauhof.

Drei Angebote wurden zum Bau des Gehweges abgegeben. Das günstigste Angebot machte die Firma Ziegler aus Stockach mit 401 654,24 Euro. Die Kostenschätzung wird um brutto 30 000 Euro überschritten. Jedoch sind in der Ausschreibung etwa 15 000 Euro für sogenannte Kopflöcher enthalten. Sie werden im Zuge einer Erneuerung der Wasserzuleitungen einzelner Häuser erforderlich, da auf der Strecke einige Hausschieber defekt sind. Des Weiteren, so wurde in der Sitzung bemerkt, seien die Gründe der Kostensteigerung auch in der extrem guten Auslastung der Firmen und gestiegenen Preisen bei belastetem Aushubmaterial zu sehen. Die Firma Ziegler wolle bis Ende März mit den Arbeiten beginnen, hieß es.

Außerdem soll für den Bauhof ein Aufsitzrasen- und ein Großflächenmäher beschafft werden. Das Ortsbauamt testete zusammen mit dem Bauhof und Gemeinderat Michael Koch seit dem Spätherbst aufwendig entsprechende Fahrzeuge. Sie schlugen dem Gemeinderat einen Ferrari T4-1300 4T vor mit einem Anschaffungspreis von 45 639 Euro. Ein Vorteil: Es konnte eine Vertragswerkstatt in der Nähe ausfindig gemacht werden.

Beim Aufsitzrasenmäher haben sich die Beteiligten auf einen Husqvarna Rider R 422 TSD verständigt. Im Vergleich zu anderen Aufsitzmähern wurde dieses Fahrzeug für den Bedarf des Bauhofes als am besten geeignet angesehen. Das Fahrzeug hat nach derzeitigem Stand einen Anschaffungspreis von brutto 12 899 Euro. Der Gemeinderat stimmte der Anschaffung der beiden Fahrzeuge zu.