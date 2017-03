Bodman-Ludwigshafen Förderverein baut Boule-Bahn im Schlösslepark

Der Touristikausschuss des Gemeinderats beauftragt den Touristikförderverein, eine Boule-Bahn und eine Tischtennisplatte in den Uferanlagen einzurichten.

Der Touristikförderverein Ludwigshafen hat in den vergangenen Jahren verschiedene Projekte unterstützt beziehungsweise vorgeschlagen, beispielsweise die finanzielle Unterstützung bei der Schaffung des Premiumwanderweges Seegang, die Einrichtung des Multifunktionsgebäudes mit Garnituren, Kühlschrank und Geschirr, Führungen am Lenk-Relief Triptychon und an der Skulptur Yolanda, Moderation bei den Gästebegrüßungsfahrten mit der MS Großherzog Ludwig und die Ausrichtung von Grillabenden am Zollhaus. Jetzt schlägt der Verein vor, am alten Kinderspielplatz im Schlösslepark eine Boule-Bahn einzurichten. In der Sitzung des Touristikausschusses stieß dieser Vorschlag auf Gegenliebe.

Bei Boule, auch Pétanque genannt, handelt es sich um ein in Frankreich beliebtes Wurfspiel mit Stahlkugeln, das für alle Altersgruppen geeignet ist. Diese Sportart erfreut sich auch am Bodensee zunehmenden Zuspruchs. In zahlreichen Gemeinden und Städten gibt es Bahnen unterschiedlicher Größe und Beschaffenheit für die Allgemeinheit. Sie seien weitestgehend wartungsfrei und pflegeleicht, heißt es in dem vom Vorsitzenden des Touristikfördervereins, Oliver Thum, unterzeichneten Antragsschreiben. Der Touristikförderverein ist bereit, die Spielkugeln zu beschaffen. Aktuell lag dem Verein noch kein Kostenangebot vor, er rechnet aber mit etwa 5000 Euro. "Sollte der Betrag in dieser Reichweite sein, so könnten wir uns vorstellen, diesen zu stemmen", so Oliver Thum. In diesem Zusammenhang machte er den Vorschlag, die Tischtennisplatte, welche sich auf dem kleinen Freigelände an der Bushaltestelle in der Ortsmitte bei der Apotheke befindet, ebenfalls in die Uferanlagen zu verlegen.

"Ich habe sie in all den Jahren selten in Benutzung gesehen und außer als erhöhte Sitzbank hat sie dort keine Verwendung", sagte Thum. Eventuell könnte im Zusammenspiel mit der Boule-Bahn ein neuer Freizeitbereich für Familien und Junggebliebene entstehen, wird vom Touristikförderverein Ludwigshafen angemerkt.

Die Resonanz beim Touristikausschuss war durchweg positiv. Es wurde bemerkt, ein Freizeitbereich mit Boule-Bahn und Tischtennisplatte könnte den Schlösslepark beleben. die Anlagen würden den Hafen- und Seefesten nicht im Wege stehen. So beschloss der Ausschuss einstimmig, eine Boule-Bahn und Tischtennisplatte am alten Spielplatz im Schlösslepark durch den Touristikförderein Ludwigshafen installieren zu lassen.

Das Spiel

In Deutschland wird Boule (Kugel), wie auch das Wort Boccia, umgangssprachlich mehr als Sammelbezeichnung für alle Kugelsportarten verwendet. Mit Boule verbinden viele Deutsche das von den Franzosen auf öffentlichen Plätzen ausgetragene Freizeit-Kugelspiel. Der korrekte Name hierfür ist allerdings Pétanque. Mit rund 600.000 Lizenz-Spielern in sechs Pétanque-Verbänden ist es die am weitesten verbreitete Kugelsportart. In Deutschland gibt es den Deutschen Pétanque Verband (DPV), den Boccia Bund Deutschland (BBD) und den deutschen Boule Verband Sektion Lyonnaise (DBLV), die sich zum Dachverband Deutscher Boccia- Boule- und Pétanque-Verband zusammengeschlossen haben. Bereits 460 vor Christus ist eine Empfehlung griechischer Ärzte (unter anderem von Hippokrates) für das Spiel mit Steinkugeln nachweisbar. (fws )