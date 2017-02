Bodman-Ludwigshafen Feuerwehr rückt mit Drehleiter zur Personenrettung aus

An einer Baustelle hat sich ein Arbeiter verletzt. Er musste mit der Drehleiter auf den sicheren Boden gebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag, wie beide Feuerwehren mitteilen. Wie die Feuerwehr von Bodman-Ludwigshafen mitteilt, sei in einem Rohbau ein Arbeiter vom Gerüst gestürzt und habe sich verletzt. Die Rettung konnte allerdings nicht über das Treppenhaus erfolgen, sodass die Drehleiter aus Stockach zum Einsatzort in Ludwigshafen angefordert wurde, wie die Stockacher Feuerwehr in einer Pressemeldung mitteilt. Mit vor Ort war der Rettungsdienst, der den Patienten versorgte. Die Einsatzdauer wird mit etwa einer Stunde angegeben.