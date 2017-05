Bodman-Ludwigshafen Feuerwehr löst schwierige Aufgabe: Hauptübung erfolgreich

Explosion einer Gasflasche in einem WohnmobilCaravan Burmeister Ort der Feuerwehrübung

Für die diesjährige Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr hatte Abteilungskommandant Christian Pichler von der Abteilung Ludwigshafen einen Einsatz im Gewerbegebiet Gässleäcker im Ortsteil Ludwigshafen ausgewählt. Das Szenario spielte sich auf dem Gelände des Caravan-Centers Burmeister ab, das eingeengt zwischen dem Mühlbach und der Bundesstraße 31 alt praktisch nur einen ordentlichen Zugang für Fahrzeuge von der viel befahrenen Straße zulässt. Die Übungsannahme ging von der Explosion einer Gasflasche in einem Wohnmobil aus, das zusammen mit anderen Caravans in einem der großen Garagen untergebracht ist, in dem sich noch Mitarbeiter der Firma befinden. Die bei der Verpuffung unverletzt gebliebenen Insassen des Wohnmobils versuchen vergeblich, das entstandene und sich rasch ausbreitende Feuer mit den vorhandenen Feuerlöschgeräten einzudämmen, das bereits auf benachbarte Caravans übergreift. Das Feuer droht auch das Lager und den Außengastank zu erfassen. Über die Leitstelle werden – vielleicht zu spät – die Feuerwehr und das DRK Stockach alarmiert.

Da sich das Caravan-Center in Reichweite des Ludwigshafener Feuerwehrhauses befindet, ist der erste Löschzug der Wehr, die LF 20/16, besetzt von Männern mit schwerem Atemschutz schon wenige Minuten nach der Alarmierung zur Stelle. Da wegen der Rauchentwicklung durch brennende Wohnmobile im Garagentrakt noch aufhaltenden Personen die Flucht nach außen versperrt ist, gelingt es den Atemschutzträgern vier Mitarbeiter der Firma, die sichtlich unter Atemnot und einer Rauchvergiftung leiden, ins Freie zu retten.

Die Einsatzkräfte des DRK haben bereits mit Unterstützung der Feuerwehr eine Sammelstelle für die verletzten Mitarbeiter der Firma eingerichtet und koordinieren Erstversorgung und den Abtransport in das nächste Krankenhaus. Sofort nach der Menschenrettung wird der erste Löschangriff gestartet und gleichzeitig eine Riegelstellung zum Schutz des auf dem Gelände befindlichen Gastanks aufgebaut.

Inzwischen sind auch die restlichen Löschfahrzeuge der Ludwigshafener Abteilung und das Fahrzeug der Bodmaner Abteilung LF 8/6 zur Stelle. Bei einem Vollbrand wird automatisch auch das Löschfahrzeug der Feuerwehr Sipplingen alarmiert, das schon kurz nach Einreffen der Bodmaner Wehr anrückt. Sie bauen weitere Riegelstellungen auf und nehmen von der West- und Südseite des Areals die Brandbekämpfung auf. Die erste Wasserversorgung wird über einen Hydrant durch das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) hergestellt. Durch den niedrigen Wasserdruck wird der Mühlbach angestaut. So verläuft der Einsatz ohne nennenswerte Pannen. Schließlich kann Einsatzleiter Christian Pichler nach etwa einer Stunde die Jahreshauptübung für beendet erklären, um diese dann in der anschließenden Generalversammlung der Gesamtwehr im katholischen Gemeindezentrum einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Dabei wird der gute Leistungsstand der Wehrmänner und –frauen am See-Ende bestätigt. Die Übung wurde von Simon Kaupert von der Ludwigshafener Wehr den vielen Zuschauern mittels Lautsprecher leicht verständlich erläutert.

Aufmerksame Beobachter

Die 42. Jahreshauptübung der Gesamtfeuerwehr Bodman-Ludwigshafen seit Bildung der Einheitsgemeinde wurde von Fachleuten aufmerksam verfolgt, angeführt von Bürgermeister Matthias Weckbach sowie Gesamtkommandant Steffen Bretzke. Als Vertreter des Landkreises Konstanz war der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Konstanz, Hans-Jürgen Oexel, nach Ludwigshafen gekommen sowie Gesamtkommandant der Feuerwehr Stockach, Uwe Hartmann, und Kommandant Karl-Heinz Biller aus Sipplingen. (fws)