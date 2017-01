Bodman-Ludwigshafen Feuerwehr löscht brennenden Christbaum

Die Polizei schätzt den Schaden auf 20 000 Euro.

In Bodman-Ludwigshafen geriet am Samstagabend ein Christbaum in Brand und verursachte nach Polizeiangaben einen Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Zwei Männer entzündeten in ihrer Wohnung im Blütenweg im Ortsteil Ludwigshafen gegen 17.20 Uhr Wachskerzen an einem Christbaum. Kurz darauf fing der Tannenbaum Feuer. Die Löschversuche der Bewohner schlugen fehl, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr von Bodman-Ludwigshafen verständigt wurde. Das Feuer beschädigte das Inventar im Wohnzimmer.