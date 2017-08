Bodman-Ludwigshafen Feuerwehr-Senioren aus Bodman und Ludwigshafen im Herzen der Schweiz

Bei einem Ausflug entdecken die Kameraden die Schönheit des Vierwaldstättersees.

Jahrzehnte haben sie als Feuerwehrmänner für die Sicherheit der Bürger in Bodman und Ludwigshafen gesorgt. Jetzt befinden sie sich im verdienten Ruhestand, bilden aber in der Seniorenabteilung einen Teil der Feuerwehr. Sie pflegen untereinander Kameradschaft und treffen sich regelmäßig zu Gesprächsabenden. Und wie es sich unter Gemeinschaften gehört, unternehmen sie auch jedes Jahr einen Ausflug. Dieses Mal führte der Ausflug in die Innerschweiz, weil Feuerwehr-Senior Josef Zimmermann dort einmal schöne Tage erlebt hatte und seinen Kameraden einen Trip in die Eidgenossenschaft empfahl. Der Leiter der Senioren-Abteilung, Dieter Senger, übernahm die Organisation. Der Ausflug sollte zu einem Erlebnis werden, zumal St. Florian den Senioren auch noch herrliches Wetter bescherte.

Die Fahrt führte über Schaffhausen, Brunnen und Flüelen an den Vierwaldstättersee nach Treib ganz in der Nähe der historischen Rütliwiese, wo der Legende nach das Bündnis der drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden geschlossen worden sein soll, der so genannte Rütlischwur. Unterwegs gab es für die Senioren ein wenig Geschichtsunterricht zum Rütli. In Treib ging es mit der Treib-Seelisberg-Bahn, einer elektrischen Standseilbahn im Kanton Uri, hinauf nach Seelisberg. Den Ausflüglern bot sich von der 850 Meter über dem Meer gelegenen, rund 650 Einwohner zählenden Gemeinde ein atemberaubender Blick über den Vierwaldstättersee. Dank der unvergleichlich schönen Landschaft wird Seelisberg auch die Sonnenterrasse der Schweiz genannt. Dieter Senger dankte nach der Rückkehr Josef Zimmermann für die Idee. "Der schöne Ausflug hat einmal mehr zur Festigung unserer Kameradschaft beigetragen und wird auch Thema eines Rückblicks beim nächsten Stammtisch sein", sagte der Ehrenkommandant.

Die Mitglieder der Gesamtfeuerwehr bilden nach Beendigung ihrer Dienstzeit die Altersmannschaft und bleiben auf dieser Weise der Feuerwehr eng verbunden. Sie wählen einen Vorsitzenden und treffen sich jeden Monat zum Stammtisch. Seit 16 Jahren leitet Ehrenkommandant Dieter Senger die Altersmannschaft, die momentan rund 25 Mitglieder aus beiden Abteilungen (Bodman und Ludwigshafen) zählt.