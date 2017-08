Bodman-Ludwigshafen Ferienspaß als Geschenk für Kinder aus bedürftigen Familien

Die Ökumenische Aktion Ferienfreiplätze finanziert Urlaub für Kinder aus bedürftigen Familien oder aus Heimen. Auch in diesem Sommer waren wieder junge Leute am Bodensee zu Gast.

Schon mehr als ein Vierteljahrhundert gibt es die Ökumenische Aktion Ferienfreiplätze. Dahinter stehen die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden See-End unter der Schirmherrschaft der Pfarrer Matthias Sehmsdorf (evangelisch), Rainer Auer (katholisch) und Wilderich Graf von und zu Bodman. Die Geschäftsführung obliegt dem Bodmaner Unternehmer-Ehepaar Berthold und Katharina Weber, begleitet von Sabine Scherr. Sie sorgen dafür, dass alljährlich während der Sommerferien Kinder aus bedürftigen deutschen Familien am Bodensee einen Teil ihrer Ferien verbringen dürfen, finanziert aus Spenden der Bevölkerung. In der evangelischen Jugendbildungsstätte in Ludwigshafen finden sie Unterkunft und Verpflegung, betreut von eigenem Pflegepersonal.

So dürfen auch in diesem Jahre eine Reihe von Kindern, teilweise aus Heimen, am Bodensee unvergessliche Ferientage genießen. Sie kommen dieses Jahr hauptsächlich aus Familien und Heimen in Nordbaden, wie aus dem Jugendheim Malsch oder dem evangelischen Kinder- und Jugendwerk Mannheim. Bereits zum 22. Mal ist Peter Rudzky als Betreuer von Kindern aus Malsch dabei. Der Ferienaufenthalt von Kindern aus Mannheim und Umgebung wurde auch schon vom Eishockeyclub Adler Mannheim unterstützt. "Dank der guten Spendeneingänge konnten die meisten angemeldeten Wünsche erfüllt werden“, sagte Geschäftsführerin Katharina Weber im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Entsprechend der Spendeneingänge können Ferienplätze zur Verfügung gestellt werden.

Jedes Jahr erhalten die Kinder Besuch von den Schirmherren, den Verantwortlichen der Ökumenischen Aktion und Hauptsponsoren. So am Mittwochvormittag dieser Woche. Sie trafen eine fröhliche Kindergruppe aus Malsch an, denen man ihre Freude an ihrem Ferienaufenthalt ansah. „Für die Kinder ist es wichtig, dass die ihnen im Heim anvertrauten Betreuer mit dabei sind", sagte Peter Rudzky. Sie sind von ihrem Domizil im so genannten Glockenhäuschen auf der Sommerlade begeistert. Langeweile kommt bei den Kindern nicht auf. In der Jugendbildungsstätte gibt es genügend Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, wie zum Beispiel Fußball, Tischtennis und Federball, wofür die entsprechenden Plätze zur Verfügung stehen. Außerdem erkunden die Kinder ausgiebig die Region um die Seegemeinde, unternehmen Ausflüge und Exkursionen, die von Berthold und Katharina Weber organisiert und zu einem Teil auch persönlich begleitet werden.

Natürlich gehört zu einem Ferienerlebnis auch eine Schifffahrt auf der MS Großherzog Ludwig nach Überlingen als Geschenk der Gemeinde, die ihnen auch freien Eintritt in die Strandbäder gewährt. Wanderungen auf den Guggenbühl, zum Haldenhof, auf den Frauenberg und zur Ruine Altbodman gehören ebenfalls zum Ferienprogramm. Natürlich dürfen die Kinder auch die kulinarische Seite ihrer Feriengemeinde genießen, wenngleich diese sich auf Schleckereien wie Eis beschränkt, gestiftet von der Ludwigshafener Gastronomie. Wer so schöne Ferien erleben darf, dem fällt der Abschied nicht leicht. So ist es verständlich, dass viele mit Tränen in den Augen die Heimreise antreten. Nicht wenige sieht man Jahre später ab und an als Urlauber am Bodensee wieder.

Über 1000 Plätze finanziert