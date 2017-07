BodmanLudwigshafen Favorit Hermann Püthe ist nicht zu schlagen

Hermann Püthe aus Gottmadingen war unangefochtener Gewinner des Seeschwimmens von Ludwigshafen nach Bodman.

Mitten im Hochsommer hätte man am Tag des Seeschwimmens der DLRG von Ludwigshafen nach Bodman eine Wassertemperatur weit über 20 Grad erwartet. Aber von einer verhältnismäßig kühlen Nacht hatte sich der See noch nicht richtig erholen können. Trotz herrlichen Sonnenscheins wurde die Mindest-Wassertemperatur 20 Grad nicht erreicht, ohne Neopren-Anzug ging nichts. Glücklicherweise hatten 127 Schwimmer ihre "zweite Haut" dabei. Wer angesichts dieser Umstände auf eine Teilnahme verzichtete, kann am 6. August einen erneuten Anlauf wagen, sofern es die Wassertemperatur zulässt.

Alles lief hochprofessionell und planmäßig ab. Wenn sich unter den Teilnehmern Hermann Püthe aus Gottmadingen befindet, weiß man, dass ihm der Sieg kaum zu nehmen ist. So wurde er auch in diesem Jahr seiner Favoritenstellung gerecht. In 28:04 Minuten schaffte er die 2,1 Kilometer von Ludwigshafen nach Bodman, hat aber die Vorjahreszeit von 28:01 Minuten knapp verfehlt. Wie schon im letzten Jahr, saß dem 61-jährigen Gewinner des Seeschwimmens der 29 Jahre alte Onno van der Groen aus Eigeltingen im Nacken. Dieser schlug nach 29:04 Minuten im Ziel an, gefolgt vom 49-jährigen Dieter Wolff aus dem schwäbischen Aichtal (30:05), der sich mit Inge Muckenfuß aus derselben Stadt eine hartes Duell geliefert hatte.

Für die meisten aber galt: Dabei sein ist alles. So kamen über 30 Schwimmer nach mehr als einer Stunde am Ziel an, so der erst elf Jahre alte Finn Wohlhüter aus Stockach, einer der jüngsten Teilnehmer, der erstmals dabei war und mit der Zeit von 125:34 Minuten durchaus zufrieden sein durfte. Mit 63 Jahren war Dirk Bolesch aus St. Georgen/Schwarzwald der älteste Teilnehmer (105:27), während die älteste Teilnehmerin, die 59-jährige Claudia Suleimann aus Stuttgart, mit ihren 107:41 Minuten durchaus glücklich war. Unter den zehn Teilnehmern aus der Schweiz schaffte der 54-jährige Zermatter Werner Kradolfer, der die weiteste Anreise hatte, die Seeüberquerung als bester Eidgenosse in 41:07 Minuten.

Internationale Veranstaltung

Das Seeschwimmen der DLRG Bodman-Ludwigshafen hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre einen internationalen Ruf erworben. Die Schwimmer kommen aus vielen Bundesländern, der Schweiz und Österreich. Im vergangenen Jahr hatten sich sogar Sportler aus Lafayette (USA), die sich auf einer Deutschlandtour befanden, am Seeschwimmen beteiligt. Sehr stark vertreten ist jedes Jahr der Großraum Stuttgart. Beliebt ist die Veranstaltung auch bei den Feriengästen, deren Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr stetig zunimmt.