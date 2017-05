Bodman-Ludwigshafen Fahrradunfall: Zwei Verletzte und ein hoher Schaden

Zwei Rennradfahrer fahren am Ortsausgang von Ludwigshafen ineinander

Zwei leichtverletzte Personen und 5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Fahrradunfalls am Sonntag gegen 15.45 Uhr. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtete, orientierte sich ein 57-jähriger Rennradfahrer auf dem Radweg neben der Bundesstraße 31 von Ludwigshafen in Richtung Stockach nach links, um eine bessere Sicht in Richtung Holder zu bekommen. Hierbei stieß er auf der linken Seite des 2,60 Meter breiten Radwegs mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Rennradfahrer zusammen, den er übersehen hatte.