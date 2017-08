Bodman-Ludwigshafen/Sipplingen Erste Erfahrungen mit der EBC: Urlauber mögen die Gästekarte

Die Feriengäste in Bodman-Ludwigshafen und Sipplingen nehmen die umstrittene Karte offenbar gerne an. Vermieter sprechen allerdings von relativ viel Aufwand.

„Schönes Wetter, Blütenträume und das einmalige Angebot der Bodo-Card war Luxus-Urlaub pur auch für uns Normalverbraucher.“ Kerstin Skarabis und Hardy Wolf aus Dresden-Freital, zu Gast bei Christina und Jürgen Marte im Haus Blütengarten in Sipplingen, zeigten sich in einer E-Mail begeistert vom Angebot der Echt-Bodensee-Card (EBC). Angesichts vieler positiver Reaktionen, von denen Sipplinger Vermieter in Bezug auf die umstrittene elektronische Gästekarte berichten, hatten sie ein Treffen in der Sipplinger Tourist-Information initiiert. Sie hätten bei aller Kritik, die an der EBC geäußert wird, auch zeigen wollen, dass es nicht nur Negatives über die elektronische Gästekarte zu berichten gebe, erläuterten sie die Absicht der Veranstaltung in der Sommersaison.

Auch in der Nachbargemeinde Bodman-Ludwigshafen falle das Echo der Feriengäste auf die umstrittene Gästekarte durchweg positiv aus, sagt Anna Wildöer, die Leiterin der Tourist-Information der Gemeinde. Eine systematische Erfassung der Rückmeldungen gebe es zwar nicht. Aber bei Gästen, die ihre Karten am Ende ihres Aufenthalts am See-Ende in den Büros der Tourist-Information abgeben, frage das Team gezielt nach. Und bei ihnen kämen die Leistungen, die mit der EBC verbunden sind, sehr gut an. „Vor allem ältere Gäste schätzen den Echt-Bodensee-Bus, der von Bodman bis Langenargen fährt“, lautet Wildöers Einschätzung. Dabei handelt es sich um ein spezielles Sommerangebot. Außerdem berechtigt die EBC Touristen zur freien Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Verkehrsverbund Bodo, der im Bodenseekreis aktiv ist, und bis Bodman-Ludwigshafen.

Daneben genießen Feriengäste damit weitere Vergünstigungen bei Eintritten. Auch anfängliche Kritiker unter den Vermietern seien mittlerweile großenteils von der EBC überzeugt, sagt Wildöer – und einer habe sogar davon berichtet, dass Sommergäste wegen der Karte im Herbst wiederkommen wollen.

Die Verantwortlichen von großen Beherbergunsbetrieben in Bodman-Ludwigshafen bestätigen, dass die Gäste das Angebot der EBC schätzen, das in Bodman-Ludwigshafen seit April zusätzlich zur VHB-Gästekarte gilt. So berichtet Roland Schlosser, Hoteldirektor des Seehotels Adler in Ludwigshafen, von positiven Rückmeldungen der Gäste in seinem Betrieb. Auch die Erhöhung der Kurtaxe (siehe Infokasten) rufe keine Kritik hervor. Der Mehrwert der Karte für die Gäste könne sich sehen lassen, sagt Schlosser, prinzipiell halte er die EBC für eine gute Sache. Doch er gibt auch zu bedenken, dass der Aufwand für die Gastgeber relativ hoch sei und zumindest in seinem Haus die Technik regelmäßig Ärger bereite.

Von viel Arbeit im Zusammenhang mit der EBC spricht auch Armin Belz, Eigentümer und Betreiber des Hotels Anker in Bodman: „Doch diese Arbeit tut man gerne für den Gast“, sagt Belz, der auch Vorsitzender des Touristik-Fördervereins in Bodman ist. Vor allem Gäste, die länger bleiben oder mit Kindern reisen, seien sehr glücklich über das zusätzliche Angebot. Nur wer nur kurz zu Gast sei, etwa für ein Familienfest, könne das Angebot nicht wirklich nutzen. Richtigen Ärger habe er bei seine Gästen darüber aber nicht erlebt. Zur Kritik an der EBC sagt er, dass viele die Dinge zu schwarz sähen.

Bedenken zum Datenschutz bei der im Gegensatz zur VHB-Gästekarte elektronischen EBC beispielsweise kontert Tourismus-Fachfrau Anna Wildöer damit, dass auf der Karte keine personenbezogenen Daten gespeichert würden. Bleibt noch die politische Frage, ob die EBC, die es erst seit April gibt und die laut Wildöer in Bodman-Ludwigshafen, Sipplingen, Langenargen und Eriskirch ausgegeben wird, der VHB-Gästekarte den Rang ablaufen könnte oder sich weiter ausdehnen sollte. Zu einer solchen Aussage lässt sich Anna Wildöer nicht hinreißen, sie sagt aber: „Eine gemeinsame Lösung für beide Landkreise wäre für die Gäste wichtig.“ Und diese sollte auch die öffentlichen Verkehrsmittel einbeziehen. Die Gäste interessierten sich schließlich nicht für Landkreisgrenzen.

Überwiegend positiv äußerte sich auch die Mehrzahl der Vermieter bei dem Treffen in Sipplingen. Verbesserungsbedarf wurde aber auch gesehen. So sagte Karl Hepp vom Haus zum Schlossberg, dass noch vieles vereinfacht werden müsste. Sipplingens Bürgermeister Oliver Gortat zeigte sich bei der Veranstaltung überzeugt, dass man mit der EBC „eine sehr gute Sache“ erreichen werde.

Die EBC

Seit 1. April händigen die Gastgeber in Bodman-Ludwigshafen ihren Gästen die elektronische Gästekarte aus. Sie beinhaltet freie Fahrt mit Bus und Bahn im Bodo-Verbundgebiet im Bodenseekreis und nach Bodman-Ludwigshafen sowie zahlreiche Vorteile bei touristischen Leistungspartnern. Im Zusammenhang mit der Einführung der EBC in der Gemeinde wurde die Kurtaxe von 1,40 Euro auf 2,50 Euro pro Nacht und Person in der Hauptsaison erhöht. In der Nebensaison liegt dieser Betrag nun bei 1,50 Euro. (eph/hk)