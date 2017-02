Bodman-Ludwigshafen Einbrecher schlägt gleich dreifach zu

Vermutlich der gleiche Täter hat in der Nacht zum Donnerstag, 16. Februar, Wohnungseinbrüche in den Straßen Am Schilt und Zum Bettental begangen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte auch für einen versuchten Einbruch in der Kronbühlstraße verantwortlich ist. Zeugen werden dringend gesucht

Zwei vollendete und ein versuchter Wohnungseinbruch, die vermutlich vom gleichen Täter verübt wurden, beschäftigen derzeit die Polizei. In der Kronbühlstraße versuchte der Unbekannte, über eine Terrassentür in ein Wohnhaus zu gelangen. Möglicherweise schlug dann aber ein in der Wohnung bellender Hund den Täter in die Flucht. Erfolgreicher war der Einbrecher, laut Polizei, an einem Wohnhaus in der Straße Am Schilt. Dort verschaffte er sich über die Terrassentür Zugang zum Gebäude. Obwohl die Anwohner zur gleichen Zeit im Gebäude schliefen, durchsuchte er anschließend mehrere Räume und entwendete Uhren und Schmuckstücke in noch nicht bekanntem Wert.

Wie die Polizei weiterhin vermeldet, drang der Täter in der Straße Zum Bettental über ein Fenster in ein Wohnhaus ein und entwendete eine Geldbörse, die er anschließend, da sie kein Bargeld enthielt, noch auf dem Grundstück entsorgte. Auch in diesem Fall waren die Bewohner zu Hause.

In allen drei Fällen wurde ein kleines Loch in den Tür- oder Fensterrahmen gebohrt. So konnte der Einbrecher anschließend die entsprechenden Griffe entriegeln. Ähnliche Vorfälle haben sich in den vergangenen Wochen auch im Raum Konstanz und in Pfullendorf ereignet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Stockach, Telefon (07771) 9391-0, zu melden.