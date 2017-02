Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter versucht, sich mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs Zutritt zu einem Firmengebäude zu verschaffen.

An der Tür und an einem Fenster ist ein unbekannter Täter gescheitert, der sich am vergangenen Wochenende mit einem Hebelwerkzeug, Zutritt zu einem Betrieb in der Straße Vorderes Ried verschaffen wollte. Die Polizei vermeldet, dass es dem Täter jedoch nicht gelang, in das Gebäude einzudringen.