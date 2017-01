Bodman-Ludwigshafen Ein gutes Jahr für die Musikkapelle Bodman

Die Musikkapelle Bodman ist gefragt wie selten: 13 Auftritte gab es im Jahr 2016. Nicht nur das sorgt für viel Optimismus: Im Vorstand läuft es scheinbar rund, die Mitglieder sind engagiert, und auch die Jugendabteilung entwickelt sich weiter.

Bodman – Bei der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Bodman 1710 im Hotel-Restaurant Seehaus bekam man den Eindruck, dass sich der Verein musikalisch und wirtschaftlich weiterhin auf einem Höhenflug befindet. Dies konstatierte auch Bürgermeisterstellvertreter Alessandro Ribaudo. Dass die Vorsitzende Lucia Blessing ein volles Haus mit nahezu allen Aktiven und zahlreichen Gästen begrüßen konnte, zeugt von einem großen Interesse am Verein und seiner Musik.

Schriftführerin Bianca Brandys hatte alle Aktivitäten der Kapelle im vergangenen Jahr feinsäuberlich aufgelistet. Dabei musste man staunen, wie oft jeden Monat die Aktiven gefordert waren, beginnend mit der Mitwirkung an den zahlreichen innen-und außerörtlichen Fasnachtsveranstaltungen. Es verging kein einiger Monat ohne dass nicht die Musiker gefragt waren. Dazu kamen insgesamt 42 Proben für di0e Vorbereitung von 13 öffentlichen Auftritten, darunter zwei Doppelkonzerte mit dem Musikverein Wahlwies in Wahlwies und Bodman und Auftritte beim 90-jährigen Bestehen des Musikvereins Espasingen mit dem Bezirksmusikfest sowie in Worblingen. Man war bei gemeindlichen Veranstaltungen und kirchlichen Festen präsent. Schließlich war die Kapelle auch beim Strandfest des TSV Bodman und bei eigenen Veranstaltungen wie beim Strandfest und Apfelfest im Einsatz, wobei auch die vereinseigene Kapelle Elstars unter Leitung von Ralf Kraus vielfach Unterstützung leistete. Der noch jugendliche Thomas Koch absolvierte mit bestem Erfolg die Prüfung zum Dirigenten in Staufen (Breisgau).

Auch 2016 war wirtschaftlich ein starkes Jahr, das aufgrund guter Einnahmen beachtliche Investitionen erlaubte, wie aus dem Bericht von Kassenwart Johannes Schmid hervorging. So wurden für die Neuanschaffungen (Oboe, Pauke) und Reparaturen von Instrumenten über 3800 Euro aufgewendet. Für mehr als 1000 Euro wurden Noten beschafft und 700 Euro für Uniformen ausgegeben. Für Ausbildungsmaßnahmen wurden 2200 Euro verausgabt. Der Rücklage konnten immerhin noch 900 Euro zugeführt werden. Auch im neuen Vereinsjahr sind instrumentale Anschaffungen vorgesehen.

Auch ddie Jungen sind gefragt

Jugendleiter Thomas Koch freute sich über viele Auftritte der Nachwuchsabteilung Musikitos unter Leitung von Andreas Maurer, insbesondere beim Jubiläums- und Bezirksmusikfest sowie beim Herbstfest in Espasingen, beim Apfelkuchenfest, beim Vorspielnachmittag im Seeum und beim Konzert in Volkertshausen. Jan Koch und Moritz Wörner legten mit großem Erfolg das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze ab.

Dirigent Lars Pohle war mit den Leistungen seiner Instrumentalisten zufrieden, insbesondere bei den Doppelkonzerten in Wahlwies und Bodman. Er lobte die neue Notenwartin Martina Klett und bedankte sich beim Vorstand für die Unterstützung und bei den Ausbildern für deren Einsatz bei der Heranbildung eines guten Nachwuchses. Er beglückwünschte Thomas Koch zum Bestehen der Dirigentenprüfung und dessen ersten gelungenen Einsätzen. Ihm war es vorbehalten, die besten Probenbesucher zu würdigen. 41 von insgesamt 42 Proben haben die Vorsitzende Lucia Blessing und Jan Koch besucht und 39 Mal waren Roland Gocz, Fabian Grabowski und Otmar Schatz anwesend.

Blessing will Weiterentwicklung

Die Vorsitzende Lucia Blessing betonte in ihrer Ansprache, dass sich die Kapelle permanent weiterentwickeln müsse. Sie lobte den im vergangenen Jahr gewählten Vorstand, der für neue Impulse gesorgt habe. In diesem Zusammenhang erwähnte sie die erfolgreiche Arbeit ihres Stellvertreters Matthias Hermann und der Schriftführerin Bianca Brandys sowie von Webmaster Fabian Grabowski. Sie bedankte sich bei Dirigent Lars F. Pohle für engagierte Arbeit und bei der politischen Gemeinde und katholischen Pfarrgemeinde, aber auch bei der DLRG und dem Sportverein für die Unterstützung. Sie lobte zudem die gute Zusammenarbeit mit dem Musikvereinen Espasingen und Wahlwies.

