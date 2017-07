Bodman-Ludwigshafen Ein Leben auf der Laufbahn: Kurt Schmidt trainiert den sportlichen Nachwuchs

Was mich bewegt: Kurt Schmidt kümmert sich seit über 30 Jahren um das Deutsche Sportabzeichen beim TSV Bodman und ist selbst immer in Bewegung

Ohne Sport fehle ihm etwas, sagt der 75-jährige Kurt Schmidt und überlegt, welche Sportarten er schon ausprobiert hat. "Früher habe ich immer Fußball gespielt, dann fing ich mit Tennis an und später mit dem Laufen. Aber ich habe auch einen Segelschein, einen Motorradführerschein und bin mit dem Alpenverein gewandert", sagt der Rentner. "Und einen Surfschein habe ich auch noch", ergänzt er und lacht.

Neben seinen eigenen Aktivitäten liegt ihm aber vielmehr das Training seiner sportlichen Schützlinge am Herzen. Jeden Dienstag und Donnerstag steht er auf der Laufbahn an der Sporthalle in Bodman und trainiert Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das Deutsche Sportabzeichen. "Das mache ich seit gut 35 Jahren, und es wird nie langweilig. Letztens habe ich eine Frau zu ihrem 90. Geburtstag besucht, und sie erzählte mir, dass sie vor 32 Jahren das Abzeichen bei mir gemacht hat", erzählt Schmidt.

Für das Kindertraining engagiert sich Kurt Schmidt ganz besonders. Mit seinen Vereinskolleginnen Ute Weimann und Erika Schilling bietet er ein spezielles Kindersportabzeichen an. "Das Deutsche Sportabzeichen kann erst ab sechs Jahren gemacht werden. Für die jüngeren Kinder haben wir vor fast zehn Jahren ein Kindersportabzeichen ins Leben gerufen", sagt Schmidt. So übt er mit den kleinsten Sportlern werfen, laufen und springen. "Am Ende der Saison erhalten sie dann eine Medaille, eine Urkunde und es gibt für alle Pizza", sagt der sportliche Rentner.

Die verdiente Urkunde macht aber nicht nur die Kinder glücklich. "Wenn ich zwei- bis dreijährige Kinder sehe, die es schaffen, beim Weitsprung richtig abspringen und und mit zwei Beinen landen, macht mich das genauso glücklich, wie wenn ich einen Lauf gewinne", sagt Kurt Schmidt. Er wisse dann, das Kind hat etwas gelernt und er hat einen Anteil daran. Schmidt leitet beim TSV Bodman die Leichtathletikabteilung und ist seit Jahrzehnten eine feste Institution im Verein. Im Vorstand ist er bereits, seit er 19 Jahre alt ist. "Zehn Jahre war ich dann in Berlin. Dort habe ich meine Frau kennengelernt und wir sind zurück nach Bodman gezogen und haben beide im Verein geholfen", erzählt Kurt Schmidt.

Nicht nur auf dem Platz hat er für den Verein viel gegeben. "Ich war lange im Gemeinderat und habe 20 Jahre dafür gekämpft, dass wir in Bodman eine große Sporthalle bauen", berichtet der 75-Jährige. Er habe deswegen viel Gegenwind bekommen, aber die Sporthalle war sein Herzenswunsch. "Man darf nie aufgeben", sagt Kurt Schmidt. Sein Durchhaltevermögen wurde belohnt und vor fast 20 Jahren begann der Bau der Sporthalle in Bodman. "Ich freue mich immer noch jedes Mal, wenn ich die Halle sehe. Das sind die Dinge, auf die man im Alter zurückblickt und dankbar ist", sagt Schmidt.

Ebenso glücklich mache es ihn, wenn er Kinder auf den sportlichen Weg bringen kann. "Unser Verein bietet einige Möglichkeiten, sportlich aktiv zu sein, und viele Kinder bleiben nach dem Sportabzeichen bei uns", erklärt Schmidt. Dabei probiert er viel mit den Kindern aus, damit sie ihre sportliche Nische finden können. "Man muss alles mal ausprobieren. Ich bin zum Beispiel erst mit 72 meinen ersten Halbmarathon gelaufen und nehme jetzt regelmäßig an Crosswettkämpfen teil", sagt Schmidt. Genauso wichtig ist ihm auch sein Einsatz für die Nachwuchssportler im Verein. "Wenn Training ist, bin ich immer da. Falls keiner kommt, gehe ich einfach wieder heim, ziehe die Badehose an und gehe im See vor meinem Haus schwimmen", sagt der 75-Jährige und lacht.

Neben der Verwaltung des Sportabzeichens testet der Rentner seine Fitness selbst jedes Jahr, seit er pensioniert ist. "Ich habe das Sportabzeichen jetzt die letzten zwölf Jahre in Folge gemacht. Im Berufsalltag war das manchmal nicht unterzubringen", so Schmidt. Dort sei ihm das Training mit dem Nachwuchs wichtiger gewesen. "Manchmal kam ich nach einem langen Tag aus der Firma und musste direkt in die Gemeinderatssitzung. Dann habe ich schnell alle vor die Halle bestellt, in der die Sitzung war, und wir haben da eine Viertelstunde trainiert", erinnert sich Kurt Schmidt. Heute genieße er es, mehr Zeit für den Sport zu haben, der ihn noch eine Weile begleiten soll. "Ich mache so lange Sport, wie meine Füße mich tragen und mitmachen", sagt der 75-Jährige.

