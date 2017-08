Bodman-Ludwigshafen Ein Festival nur für die schönsten Oldtimer

Das 29. internationale Oldtimertreffen des MSC Sernatingen mit Seefest findet an diesem Wochenende (19. und 20. August) statt. In den Uferanlagen werden über 750 Fahrzuge erwartet.

An diesem Wochenende, 19. und 20. August, brummt es wieder in der heimlichen Hauptstadt des Oldtimerlandes am Bodensee, wenn der MSC Sernatingen Oldtimerfreunde zu seinem internationalen Oldtimertreffen einlädt. Zusammen mit dem Seefest geht das Treffen zum 29. Male in den Uferanlagen über die Bühne. Über 750 zwei-, drei- und vor allem vierrädrige Oldies aus vielen Regionen Deutschlands sowie aus dem benachbarten Ausland werden die Uferanlagen vom Narrenbrunnen bis zum Musikpavillon im Schlösslepark in Besitz nehmen. Im Originalzustand patinierte Schätzchen: Vorkriegler, Klassiker, Kuriositäten und Einzelstücke. Vom Goggomobil bis zum Adenauer-Mercedes, vom 500 K bis zum Riley Special, vom Moped NSU Quickly zum D-Rad und vom Kramer Traktor bis zum Hanomag-Schnellläufer wird wieder alles vertreten sein.

Zugelassen sind nur Fahrzeuge bis zum Baujahr 1978, sie dürfen also keinesfalls jünger als 38 Jahre sein. Es finden strenge Kontrollen statt. Lastwagen sind vom Oldtimertreffen allerdings ausgeschlossen. Für Fahrzeuge ab Baujahr 1979 bis 1993 steht ein extra eingerichteter Parkplatz beim Schlössle zur Verfügung. Bei gutem Wetter werden Tausende Fans nostalgischer Fahrzeuge erwartet. "Wir sind gerüstet", sagt der MSC-Vorsitzende Dieter Jänicke gegenüber dem SÜDKURIER.

Die ersten motorisierten Gäste haben sich bereits für Freitag angesagt. Aus Platzgründen dürfen im gesamten Uferpark keine Zelte oder Pavillons aufgestellt werden. Das Gros der Oldtimerfahrzeuge wird am Samstag ab 9 Uhr erwartet, wo sie den Weg von der Hafenstraße und über den Parkplatz in den Schlösslepark nehmen. Dort werden sie beim Befahren der Rampe mit dem obligatorischen Begrüßungstrunk und einem Gastgeschenk willkommen geheißen und dann auf ihre Standplätze eingewiesen. Die offizielle Begrüßung ist um 11 Uhr durch Bürgermeister Matthias Weckbach und den Vorsitzenden des MSC, Dieter Jänicke, vorgesehen. Zuvor wird Gemeindekanonier Josef Zimmermann den Beginn des Oldie-Festivals mit sechs Schüssen aus der am Seeufer postierten historischen Kanone akustisch ankündigen. Damit die Oldtimerfans, die an beiden Tagen nicht nach Ludwigshafen kommen können, auch etwas von diesem Treffen mitbekommen, finden nachmittags Ausfahrten in das Bodensee-Hinterland statt. Die Ausfahrt am Samstag führt zum Sektempfang nach Schloss Hohenfels und die Sonntagsausfahrt hat Schloss Freudental bei Allensbach zum Ziel.

Da das Oldtimertreffen mit dem Seefest verbunden ist, werden verschiedene Bands und Musikkapellen an beiden Abenden die Gäste unterhalten. Gegen 17 Uhr am Samstag wird aller Voraussicht nach eine Tanzgruppe am Konzertsegel auftreten. Wenn die Dämmerung einbricht, erstrahlen die "Klassiker im Mondenschein", das heißt die Oldies präsentieren sich illuminiert in einem bunten Farbenspiel, ehe um 22 Uhr ein Riesenfeuerwerk den ersten Tag des Oldtimertreffens beschließt. Der MSC Sernatingen Oldtimerfreunde gibt den Besatzungen der Oldtimerfahrzeuge am Sonntag ab 7.30 Uhr Gelegenheit zum Frühstück im MSC-Home neben der Auffahrrampe. Vor der zweiten Ausfahrt werden die einzelnen Fahrzeuge den Besuchern vorgestellt. Nach ihrer Rückkehr stehen sie wieder zum Anschauen bereit, ehe sie am frühen Abend die Heimreise antreten.

Das Programm