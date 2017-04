Bodman-Ludwigshafen Echt Bodensee Card: Eine Karte für einen schönen Urlaub

Der offizielle Start der Echt Bodensee Card wurde von allen Beteiligten im Dornier Museum in Friedrichshafen gefeiert. Ein Angebot, kreisübergreifend, soll die Besucher noch mehr in die Bodensee-Region locken.

Bodman-Ludwigshafen – Viel wurde über sie diskutiert, jetzt ist sie tatsächlich da: die Echt Bodensee Card (EBC). Bei der offiziellen Auftaktveranstaltung, zu der die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) ins Dornier Museum nach Friedrichshafen eingeladen hatte, waren neben anderen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auch Bürgermeister Matthias Weckbach, die Leiterin der Touristinformation Bodman-Ludwigshafen, Anna Wildöer und ihre Stellvertreterin Sandra Domogalla mit dabei. Nach rund dreijähriger Arbeit zur Entwicklung einer gemeinsamen Gästekarte für die deutsche Bodenseeregion, ist man nun am Ziel angekommen. Nun heißt es für mehr als 100 000 Gäste in Bodman-Ludwigshafen: freie Fahrt mit Bus und Bahn und viele weitere Vorteile bei Ausflugszielen in der Region.

Urlauber in Bodman, Ludwigshafen, Sipplingen Eriskirch und Langenargen erhalten jetzt automatisch bei ihrer Anreise die EBC. Weitere Gemeinden, darunter auch die Stadt Stockach, folgen ab 2018, so dass immer mehr Gäste die neue Gästekarte nutzen können. "Gäste denken nicht in Orts- oder Landkreisgrenzen und die Touristiker sollten dies ebenso nicht tun, sondern ihre Lösungen im touristischen Geschäft immer aus der Perspektive des Kunden entwickeln," sagte DBT-Chef Enrico Heß.

In Bodman-Ludwigshafen sind die ersten Gäste bereits mit der neuen Gästekarte unterwegs. Als einziger Ort am Bodensee erhalten in Bodman-Ludwigshafen alle Übernachtungsgäste neben der EBC des Verkehrsverbundes Bodensee-Oberschwaben auch weiterhin die VHB Gästekarte des Verkehrsverbundes Hegau-Bodensee. Für alle Inhaber dieser beiden Gästekarten, was einmalig am Bodensee ist, bedeutet dies: Kostenlose ÖPNV-Nutzung von Stein/Rhein bis nach Langenargen und mehr als 160 Vorteile bei Freizeit- und Kulturangebote. Die vielen Ostergäste, die die Ferien in der Seegemeinde verbringen wollen, erwartet die Chipkarte in Verbindung mit einem Kartenmäppchen. Als besonderer Höhepunkt werden alle Gästekarteninhaber in Bodman-Ludwigshafen jede Woche von April bis Oktober zur Gästebegrüßungsfahrt an Bord de MS Großherzog Ludwig eingeladen.

Gäste, die ab dem 27. Juli bis 11. September, also während der Sommerferien ihren Urlaub in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Bodman-Ludwigshafen verbringen, kommen zusätzlich in den Genuss eines Transfer-Busses der EBC, der stündlich zwischen Bodman und Langenargen hin- und herfährt und für Besitzer der EBC kostenfrei ist. Der erste Bus wird in Bodman um 9.40 Uhr abfahren und der letzte um 18 Uhr in Bodman ankommen. Soweit Platz vorhanden ist, können auch Nichtinhaber der EBC Card den Bus in Anspruch nehmen, allerdings gegen Zahlung des Fahrpreises. Haltepunkte auf der Strecke Bodman-Langenargen sind in Ludwigshafen, Sipplingen, Überlingen, Birnau Unteruhldingen, Meersburg, Hagnau, Immenstaad, Fischbach, Friedrichshafen, Manzell und Eriskirch. Der Gast kann nach Belieben an einem dieser Orte aussteigen und stündlich entweder weiter- oder zurückfahren.

Das Auto stehen lassen

Mit der Echt Bodensee Card (EBC) und der VHB-Gästekarte kann der Feriengast in Bodman-Ludwigshafen eine grenzenlose Erlebnisreise mit Bus und Bahn von Stein/Rhein mit Langenargen kostenlos genießen. Für die Gästekarteninhaber bedeutet dies, Gästekarte als Fahrschein vorzeigen und schon kann es losgehen. Ziel ist es, dass Feriengäste das Auto stehen lassen können und bequem, ohne Sta und Parkplatzsuche, die Region auf eigene Faust erkunden können. (fws)

