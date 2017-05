Bodman-Ludwigshafen Dorffreundschaft verstärkt ihre Hilfsleistungen

Die Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen hat jetzt Aktivitäten in vier Entwicklungsländern. Daniel Trisner bleibt nach den Wahlen in der Hauptversammlung der Vorsitzende. Der Verein investiert in diesem Jahr in den Farrenstall, in dem seine Utensilien lagern.

Die Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen blickte in ihrer Hauptversammlung auf ein bewegtes und aufregendes Jahr zurück, wie Vorsitzender Daniel Trisner sagte. Seit 1979 leistet der Verein Entwicklungshilfe in einigen Ländern Südamerikas und neuerdings auch in Asien. Engagierte Helfer, überschaubare Projekte und zuverlässige Partner vor Ort sind Stützen des Vereins, zu dessen Kernaufgaben die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Schule und Ausbildung, Selbsthilfeprojekte, Ernährungssicherung, Gesundheitsfürsorge und Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten gehören.

Derzeit ist der Verein in Guatemala, Peru, Sri Lanka und Nepal aktiv. Dies ist dank guter Kassenlage möglich. Nach zuletzt 7500 Euro werden in diesem Jahr über 10 000 Euro in die von der Dorffreundschaft geförderten Projekte fließen. Wie Schriftführerin Bettina Jäger-Gönner in ihrem Bericht ausführte, veranstaltete die Dorffreundschaft eine Reihe erfolgreicher Veranstaltungen. Dazu gehören neben dem Hafenfest und dem Seefest besonders die Theateraufführung im katholischen Gemeindezentrum und der von Kindern in der Sernatingenschule organisierte Flohmarkt zugunsten des Vereins. Das Ergebnis dieser Aktivitäten schlug sich entsprechend in der Kasse nieder. Schatzmeister Jürgen Beirer konnte eine gute Bilanz vorlegen. Spendengelder in Höhe von mehr als 2400 Euro stachen dabei heraus. Nach Abzug der getätigten Entwicklungshilfe blieb noch eine beachtliche Summe in der Kasse.

Vorsitzender Daniel Trisner lobte die Mitarbeiter im Vorstand, aber auch die vielen Helfer, ohne deren engagierte Arbeit der erreichte Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Der Verein werde sich bemühen, weitere Mitglieder für zu gewinnen. 20 sollten es in diesem Jahr schon sein, um auf 150 Mitglieder zu kommen, so der Vorsitzende.

In diesem Jahr sind an Hilfeleistungen zum Beispiel 6000 Euro für schulische, handwerkliche und landwirtschaftliche Ausbildung Jugendlicher in der Maya-Gemeinde Rio Negro in Guatemala geplant. Ein Schulprojekt (Schule und Kindergarten) in Sri Lanka werde wieder mit 2500 Euro gefördert, Familien mit Kindern in Nepal, die besonders vom Erdbeben betroffen sind, erhalten 500 Euro. "Für nepalesische Verhältnisse viel Geld", sagte Trisner. Dieser Betrag werde persönlich von einem in Freiburg lebenden Landsmann, mit dem die Dorffreundschaft in Kontakt stehe, überbracht. Nach einigen Jahren Unterbrechung steht auch Peru wieder auf der Förderliste der Dorffreundschaft. Wie Daniel Trisner ausführte, sei der Ort Cura Mori im Norden von Peru von einer Unwetter-Katastrophe heimgesucht worden. Viele Häuser seien von den Fluten mitgerissen und zerstört worden. Mit 2000 Euro werde die Dorffreundschaft die am meisten von El Nino betroffenen Menschen wenigstens ein wenig unter die Arme greifen.

Der Verein wird in diesem Jahr auch investieren. So ist beabsichtigt, im alten Farrenstall, wo er seine Utensilien untergebracht hat, einen Zwischenboden einzuziehen und Regale anzuschaffen. Des Weiteren ist der Kauf eines zweiten Zeltes in der Größe zehn mal fünf Meter angedacht. Ferner sind ein neuer Flyer und neue Polo-Shirts in Aussicht gestellt. Die Dorffreundschaft wird sich wieder sowohl am Hafenfest (17./18. Juni), als auch am Seefest mit dem 29. internationalen Oldtimertreffen (19./20. August) beteiligen. Der Vorsitzende teilte auch mit, dass im katholischen Gemeindezentrum sich wieder der Vorhang für eine Theateraufführung durch den Verein öffnen werde (10./11. November).

Victor Lindenmayer, der an der Gründung der Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen maßgeblich beteiligt war und der derzeit nach einem längeren Aufenthalt aus Peru wieder in Ludwigshafen weilt, berichtete mittels Videos von den bisher von geförderten Projekten. Bei den anstehenden Teilwahlen, von Gemeindeförster und Mitglied Alexander Fischer geleitet, wurde Daniel Trisner wieder einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Einen Wechsel gab es auf dem Posten des Schriftführers. Bettina Jäger-Gönner gab ihr Amt ab, in das Mara Lindenmayer gewählt wurde, während Bettina Jäger-Gönner dem Vorstand als Beisitzerin erhalten bleibt.

Acht Länder

Seit Gründung der Dorffreundschaft Maygas-Ludwigshafen war und ist der Verein bisher in acht Ländern Südamerikas und Asiens an Projekten im Rahmen der Entwicklungshilfe beteiligt. Diese sind: Peru, Honduras, Kolumbien, Dominikanische Republik, Haiti, Guatemala, Sri Lanka und Nepal. "Global denken – lokal handeln", unter diesem Motto bringen sich Mitglieder und Gönner im Verein ein. Bildungsangebote, Theater und lokale Feste des Vereins bereichen das kulturelle und soziale Leben in der Seegemeinde zum Wohle sozialer Projekte in Südamerika und Asien. (fws)