Bodman-Ludwigshafen Die Gemeinde will den Müll in der Stockacher Aach stoppen

Die Gemeinde will den Müll in der Stockacher Aach stoppen

Die Stockacher Aach schwemmt mitunter viel Kunststoffabfall in den Bodensee. Mit einem Hebebalken soll dieser bald aus dem Fluss gefischt werden, bevor er den See erreicht.

Die Stockacher Aach führt in ihrem Mündungsbereich, insbesondere nach Hochwasser und auch bei anhaltendem Starkregen, eine Menge Treibgut mit sich, das in den Bodensee verfrachtet wird. Zu einem sehr großen Anteil besteht dieses Treibgut aus Kunststoffmüll. Der Bodensee ist Trinkwasserspeicher für Millionen Bürger in Baden-Württemberg und die Kommunen an der Verbandskläranlage Stockacher Aach haben mit ihrer Entscheidung zur Erweiterung der Kläranlage um eine Aktiv-Kohlefiltrierung Verantwortung für den Wasserspeicher Bodensee getragen. Der von der Stockacher Aach transportierte Müll soll künftig vor dem See abgefangen und einer kontrollierten Entsorgung zugeführt werden. Dies soll mithilfe eines schwimmenden Hebebalkens erfolgen. Der Gemeinderat wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 21. Februar, 19 Uhr, im Rathaus Ludwigshafen mit der Angelegenheit befassen und will auch einen Beschluss fassen.

Ein erster Entwurf mit einem Schwimmbalken zwischen den Brücken der Kreisstraße K 6101 und dem parallel verlaufenden Radweg wurde schon im Sommer 2015 im Landratsamt Konstanz besprochen. Bei diesem Termin, so heißt es in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat, wurde der Müllentnahme mit einem Schwimmbalken grundsätzlich zugestimmt, ein Standort zwischen den Brücken jedoch abgelehnt. Die Straßenbauverwaltung sieht nämlich bei diesem Standort die Brückenlager gefährdet, ebenso wie den Verkehr auf dem Radweg bei der Müllentnahme. Daraufhin legte man sich auf einen Standort innerhalb des Kläranlagegeländes fest.

Der Standort am Rande der Verbandskläranlage Stockacher Aach wurde zuvor mit dem Stadtbauamt abgestimmt. Derzeit wird geprüft, ob Beschlüsse der Verbandsversammlung gefasst werden müssen. Statt eines ursprünglich geplanten Schwimmbalkens sieht die Planung den Bau eines nicht schwimmenden Hebebalkens vor. Dieser hätte den Vorteil, dass man über einen Wasserstandsmesser und entsprechender Sensortechnik die Balkenhöhe unabhängig vom Wasserstand steuern könnte.

Die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen hat nunmehr Fördermittel des Landratsamtes erhalten. Der von der Gemeinde zu tragende Restbetrag in Höhe von etwa 66 000 Euro ist als Ausgleich in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung des Bebauungsplanes Haiden enthalten. Die nötigen Aufträge an die Verwaltung, um das Vorhaben voranzubringen, muss der Gemeinderat erteilen.