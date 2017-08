Bodman-Ludwigshafen Der Kindergarten in Bodman erhält einen Anbau

Gemeinde will rund 300 000 Euro in die Einrichtung investieren

Eine wichtige Entscheidung trafen die Ratsmitglieder in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Sie sprachen sich einstimmig für einen Anbau an den Kindergarten in Bodman aus, der einen Gruppenraum von etwa 60 Quadratmeter beinhalten soll. Von der ursprünglichen Absicht, den jetzigen Personalraum als Ruheraum und den Lagerraum als Personalraum zu nutzen, um mehr Plätze zu schaffen, wurde Abstand genommen. Die Kosten für diese kleine Lösung hätten sich auf etwa 50 000 Euro belaufen. Bereits im Vorhinein war vorsichtshalber der Bodmaner Architekt Thomas Krämer gebeten worden, eine Planung für einen Anbau mit Kostenschätzung vorzulegen.

Für das Kindergartenjahr 2017/18 sind von den genehmigten 45 Plätzen in Bodman 42 vergeben. Das heißt, der Rechtsanspruch ist erfüllt. Allerdings bestehen kaum Reserven, so dass rechtzeitig Vorkehrungen für die Schaffung weiterer Plätze anstehen, zumal sich der Bedarf an Plätzen durch Zuwanderung weiter erhöhen werde. Der Vorschlag der Verwaltung, gleich Nägel mit Köpfen zu machen und von einer provisorischen Lösung abzusehen, wurde schließlich gutgeheißen.

Der Anbau ist auf der Nordseite des bestehenden Kindergartens vorgesehen. Die Kostenschätzung liegt bei rund 200 000 Euro. Zuzüglich Nebenkosten und Mehrwertsteuer dürften die Gesamtkosten bei knapp 300 000 Euro liegen. Die derzeit günstige Entwicklung der Gemeindefinanzen lasse eine solche Lösung zu. "Wir haben damit eine Lösung, die den Bedarf deckt, jedenfalls so lange bis etwa 2020 der in Aussicht genommene Neubau eines Kindergartens in Ludwigshafen in Betrieb gehen soll", sagte Bürgermeister Matthias Weckbach.

In der Seegemeinde gibt es rechnerisch derzeit genügend Kindergartenplätze. Allerdings besteht eine Warteliste im Bereich der verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) und der Ganztagesplätze. Hier war sich der Gemeinderat einig, ab sofort bei der Vergabe dieser Plätze die Kriterien des Sozialgesetzbuches VIII anzuwenden, die vorrangig berufstätige Eltern berücksichtigen. Der Bedarf an Ganztagesplätzen werde in Zukunft weiter steigen, insbesondere durch die Bebauung des Neubaugebiets Haiden. Auch im katholischen Kindergarten St. Michael brauchen die Kinder VÖ-Zeiten, es besteht eine Warteliste. Daher wurde vom Gemeinderat befürwortet, dass die Gemeinde eine neue Einrichtung in Ludwigshafen baut, mit einer ausreichend großen Anzahl von Gruppen und der Möglichkeit einer Erweiterung bei Bedarf, so dass die Kinder ortsnah betreut werden können. Natürlich wird der katholische Kindergarten als wichtiges bereicherndes Angebot weitergeführt. So könnten die Eltern die für sie passende Betreuung wählen.