Bodman-Ludwigshafen Der Echtbodensee Bus rollt

Die Linie 100 ist pünktlich zum Ferienbeginn gleichzeitig in Bodman und Langenargen gestartet

Jetzt ist es soweit. Pünktlich zum Ferienbeginn in Baden-Württemberg rollt auch der "Echt Bodensee Bus" (Linie 100) der Deutschen Bodensee Tourismsus GmbH. Auf die Sekunde genau ist er um 9.40 Uhr in Bodman via Langenargen gestartet in Anwesenheit von Vertretern des Landratsamtes Bodenseekreis, des RAB Verkehrsmanagements bei der DB ZugBus GmbH, der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH, des Verkehrsverbundes bodo und der Touristinformationen Bodman-Ludwigshafen und Langenargen. Dort ist er um 12.02 Uhr mit zahlreichen Gästen angekommen. Der Gegenbus fuhr um 9.45 Uhr in Langenargen ab und erreichte Bodman um 12 Uhr.

Die Linie 100 ist stündlich unterwegs bis zum 11. September. Der Fahrplan ist abgestimmt auf Zug- und andere Busverbindungen. Am Marktplatz in Oberuhldingen besteht ein Anschluss zum Erlebnisbus aus und in Richtung Salem und Affenberg. Feriengäste aus Bodman und Ludwigshafen mit der EBC Card waren mit Begeisterung dabei und genossen die kostenlose Fahrt in vollen Zügen.

Direkt und im Stundentakt geht es zu touristischen Zielen wie der Wallfahrtskirche Birnau, dem Pfahlbaumuseum Unteruhldingen oder dem Langenargener Schloss Montfort. Außerdem macht der Echt Bodenasee Bus in vielen malerischen Bodenseeorten wie Ludwigshafen Sipplingen, Überlingen, Nußdorf, Ober- und Unteruhldingen, Meersburg, Stetten Süd, Hagnau, Immenstaad, Fischbach, Friedrichshafen und Eriskirch Halt. An allen diesen Orten kann man zu – und aussteigen. Der letzte Bus fährt in Bodman um 18.40 und in Langenargen um 18.45 Uhr ab. Der letzte Bus nach Bodman fährt in Langenagen aber bereits um 15.

45 Uhr ab (Ankunft bin Bodman um 18 Uhr). Die Busse sind mit Klimaanlage und WLAN ausgerüstet. Dank der Niederflurtechnik können auch mobiliätseingeschränkte Gäste das Angebot bequem nutzen. Alle Übernachtungsgäste haben mit der EBC Card freie Fahrt, andere Fahrgäste bezahlen den normalen Preis In der Echt Bodensee App gibt es ganz neu eine digitale Abfahrtstafel.



Hop on – Hop off

Der Echt Bodensee Bus verkehrt vom 2. Juli bis 11. September stündlich zwischen Bodman und Langenargen. Mit ihm geht es zu zahlreichen Höhepunkten entlang des Bodenseeufers bequem und direkt zu den touristischen Höhepunkten. Inhaber der EBC Card haben freie Fahrt. Übrigens verfügen alle Busse über kostenloses WLAN.